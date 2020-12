Kramers boodschappenkarretje: "Het is een groot lichtpunt"

En die opsteker bestaat uit een volle boodschappenwagen. Lenie Keuning (76) is een van de regiogenoten bij wie Sander langsgaat om haar blij te maken.

"Ik zit al sinds maart thuis", vertelt Lenie. "Veel van mijn sociale contacten zijn weggevallen. Je ziet niemand meer omdat heel veel mensen binnen zitten en niet naar buiten durven." Voor corona deed Lenie veel vrijwilligerswerk voor onder andere Museum Humanitas en organiseerde ze bingo voor de wijk. Dat zit er nu niet meer in.

Lenie noemt haar leven dan ook "niet echt leuk meer". "Kinderen en kleinkinderen komen ook niet meer langs." Gelukkig is Lenie niet helemaal alleen. Ze woont samen met haar man in een rijtjeshuis in Rotterdam "We zijn met z'n tweeën, maar op een gegeven moment ben je ook uitgepraat. Je maakt ook niks mee om het vervolgens met de ander te delen."

Om een beetje op te fleuren heeft Lenie zich opgegeven om een boodschappenkarretje te ontvangen. "Het is een groot lichtpunt." Lenie weet precies wat ze wil. "Verzorgingsproducten zoals dag- en nachtcrème. Maar ook lekkere dingen voor kerst. "Rollade vind ik wel lekker", zegt ze. "Met aardappelen en groente." Wat versieringen zoals kaarsjes kan ze ook waarderen.

"En een portje", zegt ze lachend als Sander haar vraagt wat voor drank ze bij haar kerstmaaltijd wil. Voor haar man bestelt ze sinaasappels.

Sander maakt haar blij met alles wat ze op haar boodschappenlijstje had staan. Maar dat is niet alles. Supermarkt Plus gaf haar een extra pakketje van 50 euro. Lenie kan haar geluk niet op. Om Sander te bedanken, heeft Lenie een mooie kerstkaart geschreven die ze aan hem geeft terwijl ze hem nogmaals bedankt.

Deze actie is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Rotterdam Mooier Maken. Tot en met oudjaarsdag zal Sander op werkdagen mensen blij maken met een kar vol boodschappen. Ken jij of ben jij iemand die zo'n kar goed kan gebruiken, mail dan naar radio@rijnmond.nl of bel tijdens kantooruren 010-4364436.