Verdachte (34) van brandstichting in Capelle aan den IJssel aangehouden

Een 34-jarige man zonder vaste woon- en of verblijfplaats is dinsdagavond kort voor 22:00 uur aangehouden door de politie op verdenking van brandstichting in Capelle aan den IJssel.

Op de tweede etage van een voormalig kantoorpand aan het Roer brak dinsdagochtend rond 7:30 uur brand uit. Daarbij kwam veel rook vrij. Het ging om een gebouw dat een aantal maanden geleden is omgebouwd tot appartementencomplex waar voornamelijk jongeren wonen.

Nadat de brand onder controle was, is sporenonderzoek uitgevoerd. Volgens de politie bleek uit getuigenverklaringen dat een man met een zwarte rugzak mogelijk betrokken was bij de brand. De politie wist de verdachte te traceren en kon hem vervolgens oppakken.

In hetzelfde complex en op hetzelfde tijdstip brak vrijdagmorgen ook al brand uit. Ook toen hing er een sterke benzinegeur in het pand. De twee branden in enkele dagen tijd zorgden voor veel onrust bij de bewoners. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte ook betrokken is bij deze brand.