IFFR onthult de eerste films die draaien op de 50e editie van het festival

De films zijn ingedeeld in verschillende competities. Voor de Tiger Competition, Big Screen Competition en Ammodo Tiger Short Competition zijn de selecties bekend gemaakt. Daarnaast heeft het IFFR onthuld welke films buiten de competities worden vertoond in het Limeligt-programma. De openingsfilm van het festival is Riders of Justice van Anders Thomas Jensen.

Tiger Competition

De belangrijkste competitie van het IFFR is het podium voor opkomend talent en bevat dit jaar zestien films. Dat is meer dan in voorgaande jaren. De winnaar van de Tiger Award wint een prijs van 40.000 euro. Daarnaast worden er twee Speciale Juryprijzen uitgeloofd van 10.000 euro.

De zestien genomineerden zijn:

- Agate mousse, Selim Mourad, 2021, Libanon, wereldpremière

- Bebia, à mon seul désir, Juja Dobrachkous, 2021, Georgië/Verenigd Koninkrijk, wereldpremière

- Bipolar, Queena Li, 2021, China, wereldpremière

- Black Medusa, ismaël, Youssef Chebbi, 2021, Tunesië, wereldpremière

- A Corsican Summer, Pascal Tagnati, 2021, Frankrijk, wereldpremière

- The Edge of Daybreak, Taiki Sakpisit, 2021, Thailand/Zwitserland, wereldpremière

- Feast, Tim Leyendekker, 2021, Nederland, wereldpremière

- Friends and Strangers, James Vaughan, 2021, Australië, wereldpremière

- Gritt, Itonje Søimer Guttormsen, 2020, Noorwegen, internationale première

- Landscapes of Resistance, Marta Popivoda, 2021, Servië/Duitsland/Frankrijk, wereldpremière

- Liborio, Nino Martínez Sosa, 2021, Dominicaanse Republiek/Puerto Rico/Qatar, wereldpremière

- Looking for Venera, Norika Sefa, 2021, Kosovo/Macedonië, wereldpremière

- Madalena, Madiano Marcheti, 2021, Brazilië, wereldpremière

- Mayday, Karen Cinorre, 2020, Verenigde Staten, internationale première

- Mighty Flash, Ainhoa Rodríguez, 2021, Spanje, wereldpremière

- Pebbles, Vinothraj P.S., 2021, India, wereldpremière

Big Screen Competition

Deze diverse competitie slaat een brug tussen populaire, klassieke en arthousecinema. Voor IFFR 2021 zijn er in deze categorie vijftien titels geselecteerd. Een publieksjury kent de VPRO Big Screen Award toe aan de winnende film die daarmee een gegarandeerde bioscooprelease in Nederland krijgt en door de VPRO en NPO uitgezonden wordt op Nederlandse televisie Daarnaast ontvangt de film een prijs van 30.000 euro.

Ammodo Tiger Short Competition



Dit jaar zijn er 22 korte films geselecteerd voor de Ammodo Tiger Short Competition, die tien wereldpremières, acht internationale premières en twee Europese premières bevat. De jury bepaald welke drie films worden bekroond met drie gelijkwaardige Ammodo Tiger Short Awards ter waarde van 5.000 euro.

Limelight-line-up en openingsfilm



Naast de competities vertoont het festival dertien films in Limelight. Limelight bestaat uit voorpremières en cinematografische hoogtepunten. Het programma bevat ook de openingsfilm van het festival: de zwarte tragikomedie Riders of Justice van de Deense filmmaker Anders Thomas Jensen. De film beleeft op het IFFR zijn internationale première.