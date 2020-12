Wouter Burger: 'Het team staat gewoon verschrikkelijk goed'

Wouter Burger in actie, FOTO: VK Sportphoto

"We strijden voor elkaar, zijn echt een team en halen daardoor vandaag weer drie punten." Sparta-middenvelder Wouter Burger prijst vooral de teamgeest van zijn ploeg na de 0-2 zege bij FC Twente dinsdagavond. De huurling van Feyenoord stond voor het eerst in de basis.

"Ik denk dat wij als team gewoon verschrikkelijk goed staan. Ook verdedigend en we strijden als team," zegt Burger. Ondanks dat er zaterdag met 2-3 verloren werd verloren van FC Groningen, haalde Sparta volgens Burger vertrouwen uit die wedstrijd. "We speelden toen al goed tegen een sterk draaiend team. Nu moesten er wat details beter zoals standaardsituaties en ballen van de zijkant. Vandaag stond het als een huis en dat verdient complimenten. Ik kan me geen gevaarlijk schot van Twente tussen de palen herinneren."

Volgens de middenvelder speelt een leeg stadion ook mee. "Het is wel anders nu er geen publiek zit. Dat zie je wel terug in de resultaten. Het voetbalt net wat anders omdat een thuisploeg weleens een boost krijgt van het publiek. Dat valt weg dan komt het puur op kwaliteit van de teams aan."

Goede lijn doortrekken

Burger speelde nog niet veel voor Sparta, maar mede door een goede invalbeurt met een goal tegen Groningen en de wedstrijd van vanavond, gaat hij met een lekker gevoel de feestdagen in. "Zo zie je hoe het kan draaien in het voetbal. Nu sta ik hier met een heerlijk gevoel. Je voelt nu de intensiteit van de eredivisie en daarvoor ben ik naar Sparta gekomen. Ik hoop dat ik die lijn kan doortrekken."

Bekijk hier het interview met Wouter Burger.