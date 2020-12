Aanhouding voor brand Capelle en Sparta wint: het wek- en weerbericht van 23 december

Eerst het weer. Vandaag is het bewolkt en zijn er opnieuw perioden met regen. De zwakke tot matige zuidenwind voert zachte lucht aan, waardoor de temperatuur oploopt naar 11 tot lokaal 13 graden.

Vanavond en vannacht blijft er af en toe wat regen vallen, maar klaart het tussendoor misschien ook even kort op. De temperatuur zakt naar 7 graden. In de loop van de nacht gaat het vanuit het westen weer harder regenen. Lees de vooruitzichten hier .

Wat je dinsdagavond misschien hebt gemist

- Burgemeester Ahmed Aboutaleb legt tijdelijk zijn werkzaamheden neer vanwege ziekte. Dinsdag is hij geopereerd in het Erasmus Medisch Centrum vanwege een aandoening aan zijn schildklier. De burgervader voelt zich naar omstandigheden goed.



- Een 34-jarige man zonder vaste woon- en of verblijfplaats is dinsdagavond kort voor 22:00 uur aangehouden door de politie op verdenking van brandstichting in Capelle aan den IJssel.Op de tweede etage van een voormalig kantoorpand aan het Roer brak dinsdagochtend rond 07:30 uur brand uit. Daarbij kwam veel rook vrij.- Sparta heeft in de laatste wedstrijd van 2020 uitstekende zaken gedaan in de eredivisie. De Rotterdammers wonnen dinsdagavond met 0-2 bij FC Twente. Mario Engels en Deroy Duarte scoorden.

Dit kun je woensdag verwachten

- Feyenoord neemt het woensdagavond in De Kuip op tegen SC Heerenveen. De wedstrijd begint om 21:00 uur.