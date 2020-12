Op Rotterdam The Hague Airport kun je straks de coronaprik halen

Bij het Rotterdamse vliegveld is momenteel ook al een XL-testlocatie. Eén van die hallen wordt ingericht om het coronavaccin te kunnen toedienen, zegt Baas. "Deze plek is centraal gelegen en daardoor goed bereikbaar met de auto. Er is voldoende parkeergelegenheid en er worden plannen uitgewerkt om de bereikbaarheid met het openbaar vervoer te verbeteren, omdat niet iedereen een auto heeft."

De verwachting is dat uiteindelijk zestienduizend mensen een coronavaccinatie kunnen krijgen bij het vliegveld. Zij krijgen drie weken na de eerste prik, nog een tweede inenting. Dagelijks staan zo'n 75 tot honderd mensen klaar om zeven priklijnen te bemensen.

De vaccinatieplek zal vanaf 11 januari dagelijks geopend zijn van 08:00 uur tot 20:00 uur. Baas verwacht zo'n drie tot vier minuten per persoon bezig te zijn met inenten. Of dat ook zo is, moet een 'droge oefening' vanaf 4 januari uitwijzen. "Dat is belangrijk, om alle puntjes op de i te zetten."

Mensen uit de zorg zijn als eersten aan de beurt. Het gaat om personeel van verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en de thuiszorg. Zij worden door hun werkgevers zelf uitgenodigd. Hoewel nu één locatie bekend is, moeten er op een later moment ook op andere plekken in de regio priklocaties komen.

Een week later, 18 januari, begint ook de GGD Zuid-Holland Zuid met vaccineren.