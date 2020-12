Investeerders zonnepanelen azen op boerengrond

Een wildgroei aan zonnevelden op landbouwgrond. Het is de grote vrees van Jan Rotmans, hoogleraar klimaat aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij hoort van boeren in de regio dat ze soms wel drie keer in de week benaderd worden door, vaak buitenlandse, investeerders die hoge bedragen bieden voor hun grond.

"Je moet er toch niet aan denken dat je over tien jaar bijvoorbeeld door de Hoeksche Waard rijdt en een geweldige hoeveelheid zonneparken ziet", verzucht Rotmans. "Dat is geen mooi gezicht, slecht voor de natuur, we verdienen er geen geld aan. En het zorgt alleen maar voor meer weerstand tegen duurzaamheid."



Mooie praatjes

Boer Basjan Niemansverdriet uit Strijensas is ook al meerdere keren benaderd om zijn grond te gebruiken voor het opwekken van zonne-energie. "Ze komen met mooie praatjes, maar voordat ze eenmaal aan je keukentafel zitten, is het bedrag dat je krijgt al flink gekelderd."

Hij kan het zich wel voorstellen dat boeren serieus nadenken over zo’n aanbod. "Het klinkt als makkelijk boeren. En het is toch een moeilijke tijd met lage voedselprijzen, andere regelgeving, een maatschappij die anders met ons omgaat. Corona hakt er behoorlijk in bij de akkerbouw. Dan ga je je toch afvragen hoe het verder moet met je bedrijf."

Niemansverdriet hoopt dat zijn collega's kritisch kijken naar het aanbod dat ze krijgen, want het plaatjes wordt vaak mooier geschetst dan het daadwerkelijk is. "Mij hoeven die investeerders niet meer te bellen. Het mag wel, maar het is verspilde energie."

Vruchtbare grond

Bas Blok, voorzitter van LTO Hoeksche Waard hoopt dat de landbouwgrond in het gebied toch vooral deze bestemming houdt. "Het is hele vruchtbare grond, één van de betere gebieden in Nederland, en misschien wel in de wereld, om voedsel op te verbouwen. Wij zijn er daarom geen voorstander van om zon op land te leggen."

Maar Blok begrijp collega’s die de stap zetten wel. "Je moet toch een boterham verdienen en het is op het moment geen vetpot. Als je dan tegen je pensioen aanloopt of wil stoppen en je krijgt goed geld voor je land, dan is dat mooi meegenomen."

Hoogleraar Rotmans pleit dan ook voor regelgeving vanuit de overheid. "Want die investeerder bieden bedragen die boeren op een gegeven moment niet meer kunnen weigeren. Ik heb altijd gezegd: eerst zonnepanelen op de daken, dan op gevels, bij wegen en spoorlijnen en dan pas op de grond."