ProRail plaatst constructie tegen verzakking viaduct bij Gorinchem

ProRail laat een ondersteuningsconstructie plaatsen onder een viaduct van de Merwedelingelijn in Gorinchem. Het viaduct is enkele millimeters verzakt door een 'slappe bodem' en dat moet hersteld worden.

De ondergrond van het spoor is in Nederland niet overal hetzelfde. Rond Gorinchem is er sprake van veengrond, dat in combinatie met veel water kan verzakken. Als het ene stuk grond sneller zakt dan het andere, kunnen er hobbels ontstaan.

Om dit te voorkomen, heeft ProRail de ondersteuningsconstructie laten plaatsen. Het dek van het viaduct wordt vervolgens enkele millimeters opgevijzeld, met ondersteuning van de constructie. Zo wordt voorkomen dat het viaduct schade oploopt.

De klus wordt in de nachten van 2 en 3 januari geklaard. De constructie blijft staan tot een permanente oplossing is gevonden.