Studenten vrolijken ouderen op met kerstpakket

Studentenvereniging Laurentius heeft aan bewoners in verzorgingshuizen van Humanitas in Rotterdam kerstpakketten uitgedeeld. Hiermee willen de jongeren de ouderen een hart onder de riem steken in de coronacrisis. "Echt een fijne gedachte!", vertelt Viola Maksutaj van Humanitas enthousiast.

In deze tijd is alle vorm van afleiding voor de ouderen en het zorgpersoneel welkom, benadrukt Maksutaj. "Het feit dat dit wordt bedacht, is heel prettig om te weten. Dat andere mensen met ons bezig zijn, raakt ons heel erg. We zijn blij dat er zo'n gebaar komt vanuit de jongeren en de studentencommissie."

Biertje

Ook de studenten halen veel voldoening uit het maken van de pakketten. "Wij houden van feesten. Dat zit er nu even niet in. Maar vooral voor ouderen is het een moeilijke tijd. Daarom steken we graag onze energie erin om de ouderen een hart onder de riem te steken", zegt Veerle Dingemans, bestuurslid van SV Laurentius.

"De reacties zijn heel erg dankbaar en leuk", merkt studente Amber Krifa. In het pakket zat onder andere een puzzelboekje, knutselwerkjes van basisschoolkinderen en een persoonlijk kaartje. Een bewoner van Humanitas ging gelijk na het ontvangen van het kerstpakket aan de slag met het puzzelboekje. "Ze moest ook erg lachen om het biertje dat erbij zat. Het studentikoze houden we er zo in. Dat vinden we zelf ook heel erg leuk."