Podcast Sparta: 'De 4-4 van Mijnans tegen AZ was de start van de Sparta-opmars'

Natuurlijk begint de podcast met complimenten over de uitstekende resultaten van Sparta in de laatste weken, met de zege op FC Twente als lijdend voorwerp. Vooral Slotboom is enthousiast over zijn cluppie. "Het voetbal is echt fantastisch. Het overstijgt zelfs het samba-voetbal waar we het laatst over hadden."



De overwinningen op FC Twente en eerder Willem II zorgden voor een opvallende statistiek: voor het eerst sinds 1997 won Sparta twee uitduels op een rij in de Eredivisie. De heren vragen zich af hoe dat zo lang heeft kunnen duren, al wordt de kanttekening ook geplaatst dat de Rotterdammers een aantal jaar in de eerste divisie bivakkeerden.

Om toch een verklaring te vinden gooit Van Os het op het mentale aspect, omdat er momenteel zonder publiek gespeeld wordt. "Dat doet iets met een topsporter. In hun hoofd fit zijn is soms belangrijker dan lichamelijk fit zijn. Spartanen en andere kleinere voetballers gaan relaxter naar uitwedstrijden. Een stadion dat tegen is, doet wat met je. Dan sta je onder stroom. Normaal krijg je in Enschede een hels fluitconcert en dat is er nu gewoon niet. Laat dat dan maar over aan de straatvoetballers van Sparta", zegt hij.



Verder wordt in de Podcast Sparta gediscussieerd of Wouter Burger of Sven Mijnans in de basis moet staan op 10 januari in de derby tegen Feyenoord. Als diepte- en hoogtepunt tegelijk wordt het duel met AZ genoemd. In de eerste helft leek Sparta dood en begraven (4-0), maar de ploeg van Henk Fraser herpakte zich in de tweede helft en kwam terug tot 4-4.

In aanloop naar de stadsderby van Sparta tegen Feyenoord volgt er uiteraard weer een nieuwe Podcast Sparta. Veel plezier met luisteren!

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!



Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl