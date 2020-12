Intensive care Ikazia bereidt zich voor op eventuele uitbreiding

Het personeel had misschien gehoopt op een rustige kerst, maar niets is minder waar. "We hebben heel erg ons best gedaan om de reguliere zorg in de lucht te houden. Dat is maar mondjesmaat gelukt. Nu, met het zicht op een nieuwe hoop covidpatiënten die eraan komen, hebben we toch moeten beslissen dat verder af te schalen."

De ic van het Ikazia heeft plek voor dertien mensen. Die bedden zijn nagenoeg continu bezet, zegt Schut. "In de eerste golf hebben we het aantal bedden bijna moeten verdubbelen, naar 24. Ik hoop dat het niet meer zover komt. Maar ik kan me voorstellen dat we wel meer plekken moeten creëren. We zijn ons erop aan het voorbereiden."

Maar meer bedden, betekent ook meer personeel. Personeelstekort is echter nog altijd een groot probleem. "Het is ontzettend zoeken, passen en meten. Het is onzeker vaak, want mensen vallen uit. Het is op dit moment erg moeilijk."

Publieksprijs

Schut ontving onlangs de 'Woman of the Year'-publieksprijs van magazine Harper's Bazaar. "Dat was een grote verrassing", zegt ze. "Ze reiken ieder jaar aan zes vrouwen die iets voor de maatschappij betekend hebben zo'n award uit. Dit jaar gaat de publieksprijs naar álle vrouwen in de zorg. Ze vroegen mij of ik ambassadeur wil zijn."

Schut ziet de prijs als een blijk van waardering en respect. "Dat is iets wat niet alleen vrouwen, maar ook de mannen in de zorg hard nodig hebben nu. We zijn al zo lang zo hard aan het werk, dan voelt het goed dat iedereen dat toch ziet en meeleeft."