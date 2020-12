Tweede kerstdag op TV Rijnmond: A Musical X-Mas For You

Tweede kerstdag op TV Rijnmond: A Musical X-mas For You!

In samenwerking met het Rotterdams Philharmonisch Orkest brengt Rijnmond op tweede kerstdag de mooiste musicalnummers en kerstmuziek bij je thuis: A Musical X-mas For You. Het feelgood-kerstconcert is op zaterdag 26 december vanaf 17:00 uur te zien op tv en online.

In dit programma speelt het voltallige orkest samen met een internationale sterrencast, bestaande uit René van Kooten, Nyassa Alberta, Annefleur van den Berg, Nigel Brown en special guest Dina Medina.

Het idee van het Kerstconcert komt van Mike Schäperclaus, innovator bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest: “De kerstdagen zullen er dit jaar heel anders uitzien. Wij hebben met het orkest het afgelopen jaar steeds geprobeerd mensen te raken met onze muziek. We hopen dat we met een hartverwarmende kerstshow ook wat verlichting kunnen brengen in deze donkere dagen.”

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest speelt dit concert in Sportpaleis Ahoy, onder een enorme kerstboom van lichtjes. Presentator Frits Sissing neemt de kijker mee door het programma met de mooiste kerstmuziek en musical-songs – van On My Own uit Les Misérables tot de kerstklassieker O Holy Night en enkele bijzondere verrassingen – en bespreekt met de artiesten het afgelopen jaar.

A Musical X-mas For You is op tweede kerstdag vanaf 17:00 uur te zien op TV Rijnmond, met daarna ieder uur een herhaling. Ook online is de show te bekijken.