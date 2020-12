Buurtbussen Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee gaan weer rijden

De buurtbussen in de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee rijden vanaf 4 januari weer. De bussen van Connexxion zijn 'coronaproof' gemaakt met spatschermen en elektronische filters.

De bussen, die kleiner zijn dan een gewone lijnbus en maar één deur hebben om in te stappen, reden sinds maart 2020 niet meer vanwege het coronavirus. Aan de bussen zijn extra elektronische filters toegevoegd voor voldoende frisse lucht. Ook is de eerste passagiersstoel vlak achter de chauffeur weggehaald. De bussen kunnen daardoor nog zeven passagiers vervoeren, in plaats van acht.

Passagiers zijn ook verplicht een mondkapje te dragen in de buurtbus.