Terugkijken en luisteren: Feyenoord wint met 3-0 van Heerenveen

Jens Toornstra in duel met Joey Veerman tijdens Feyenoord-Heerenveen. (VK Sportphoto - Yannick Verhoeven)

Feyenoord heeft woensdagavond met 3-0 van sc Heerenveen. Bryan Linssen was de gevierde man aan Rotterdamse kant, met drie treffers.

Luister hieronder live met Radio Rijnmond, met reacties vanuit de Kuip:



Feyenoord - Heerenveen 3-0 (0-0)

48' Bryan Linssen 1-0

59' Bryan Linssen 2-0

90+1' Bryan Linssen 3-0

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer (80' Wehrmann), Toornstra, Diemers; Berghuis, Linssen, Narsingh (78' Vente)

Napraten over Feyenoord-Heerenveen? Laat jouw mening horen in de reacties! En kijk terug op de wedstrijd via ons liveblog hieronder: