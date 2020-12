Volg Feyenoord - Heerenveen op Radio Rijnmond

Nicolai Jørgensen was in februari van dit jaar trefzeker tegen SC Heerenveen. Foto Yannick Verhoeven (VK Sportphoto)

Wie niets wil missen van Feyenoord - Heerenveen, moet woensdag de kanalen van Rijnmond Sport in de gaten houden. De ploeg van trainer Dick Advocaat begint de laatste competitiewedstrijd van 2020 in de eigen Kuip om 21:00 uur.

Radio Rijnmond is er al vanaf 20:00 uur om je als eerste op de hoogte te brengen van de opstelling van Feyenoord en om goed in de stemming te komen van de wedstrijd. Uiteraard nemen verslaggevers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop je vanaf de aftrap mee in het duel tussen de nummer vier en acht van de eredivisie.

Feyenoord verloor afgelopen weekend voor het eerst dit kalenderjaar een eredivisiewedstrijd. In Arnhem was Vitesse met 1-0 te sterk. De Rotterdammers gingen in eigen huis voor het laatst op 26 september 2019 onderuit. Toen was het AZ van toekomstig Feyenoord-trainer Arne Slot met 0-3 te sterk.

Feyenoord - Heerenveen is ook te volgen via een liveblog in dit bericht en natuurlijk het integrale wedstrijdverslag via Radio Rijnmond of de Rijnmond App.