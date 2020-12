‘Jesus take the wheel, als dit maar goedkomt’

Voor veel jongeren zorgt de coronacrisis voor veel veranderingen. Zo ook op het gebied van carrière. Want, wat als jij je droomcarrière gedwongen in de koelkast moet stoppen? En hoe ga je om met drastische functieveranderingen? Wij spreken met Rodney de Jong (DJ Charman) en Jane (@ohjeetjejane) over knopen doorhakken, hoop houden en doorbijten.

Rodney de Jong is al vanaf zijn jonge jaren met muziek bezig. De uit een muzikale familie afkomstige dj, was op zijn tiende al druk bezig met een dj controller. Voor de corona maatregelen in maart, draaide hij dan ook regelmatig zijn technosets in diverse clubs. Hij stond op het punt om volledig voor zijn droomcarrière als DJ te gaan en zijn baan in een verhuurbedrijf op te zeggen, tot de eerste coronagevallen in China bekend werden. “Toen heb ik eigenlijk al het besluit genomen om mijn baan nog niet op te zeggen. Je weet dan al dat het een grote kans is, dat het ook hier gaat komen.”

En dat gebeurde. Alle clubs moesten sluiten en tot op de dag van vandaag kan Rodney niet meer in volle clubs draaien. Wel is Rodney druk bezig in de studio met nummers produceren. “Ik wil gewoon zorgen dat mijn naamsbekendheid verder gaat groeien, ondanks dat ik niet meer live kan draaien. Bijna elke dag zit ik in de studio om nieuwe muziek te maken. Daarnaast ben ik sinds kort ook aangesloten bij een management, dus dat zijn toffe vooruitgangen. Ik heb goede hoop dat het allemaal goed komt.”

Brein – en bokscoach Cor van Drieberge en zijn ‘mattie’ loopbaan trainingscoördinator Michel Jansen vinden dat Rodney goed bezig is. Zij zeggen dat dit de perfecte tijd is om jezelf op een alternatieve manier in de schijnwerpers te zetten. “Je kunt nu verder met het opbouwen van je online bekendheid. Dat geldt ook voor Rodney. Dit is een fantastische tijd om dingen uit te proberen.”, zegt Michel. Ook Cor is het hiermee eens en zegt dat dit ook een goede tijd is om je op jezelf te focussen. “Juist om nu voor jezelf te beginnen is een goed idee. Veel mensen hebben tijd genoeg nu.”

Jane is naast alleenstaande moeder, ook vlogster en voormalig eventmanager. De werkzaamheden van haar baan waren dusdanig veranderd, dat zij zich niet meer prettig voelde op haar werk. “Ik stond als een soort regisseur in een online evenement. Dan was ik totaal niet zeker van mijn zaak en dacht ik vaak: “Jesus take the wheel, als dit maar goed komt.” Regelmatig ging ik met vlekken naar mijn werk. De paniekaanvallen die volgde waren voor mij de grens.”, vertelt ze. Dapper heeft ze de knoop doorgehakt en is ze in gesprek gegaan met haar werkgever, die ook zag dat ze niet op haar plek was. “Hij heeft mij toen de ruimte gegeven om iets anders te zoeken. Daar ben ik onwijs dankbaar voor.”

Doordat Jane haar leven op camera vastlegt, heeft ze inmiddels een groot bereik op youtube en instagram weten te generen. Ook bedrijven zagen dit, en benaderen haar regelmatig om gratis producten op te sturen. Deze laat zij dan weer zien in haar vlogs. Dit inspireerde haar om wellicht ook wel voor zichzelf te beginnen. “Ik zag op een gegeven moment dat een product wat ik heb laten zien in mijn vlogs, goed ging verkopen bij het bedrijf wat mij benaderde. Toen dacht ik: meid, waarom ga je zelf geen crèmepje of whathever op de markt brengen? Als zij het kunnen, kan jij het ook.”