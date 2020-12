Geen sprake van massale terugkomst vanuit Verenigd Koninkrijk na opheffing inreisverbod

Rotterdam The Hague Airport | Foto: Rick Huijzer

Het inreisverbod voor passagiers uit het Verenigd Koninkrijk is sinds woensdagnacht opgeheven, maar op Rotterdam Airport komen geen vluchten aan vanuit het Verenigd Koninkrijk. In de Eurostar-hogesnelheidstrein, die aan het begin van de middag vanuit Londen aankwam in Rotterdam en Amsterdam, zaten enkele tientallen passagiers.