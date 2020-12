Hotels in zwaar weer: 'Maar toerisme komt sterker terug dan daarvoor'

Hotels in zwaar weer, maar er is optimisme

De hotels hebben het zwaar in tijden van corona. Ook het Bilderberg Parkhotel Rotterdam en Het Wapen van Nieuw-Beijerland lijden onder het gebrek aan toerisme in de kerstvakantie. "We hebben het drukker gehad met annuleringen dan we plezier hebben gehad van gasten", baalt Erik de Wit, general manager van het Parkhotel.

Kijk hieronder naar de reportage over de lijdende hotels. De tekst gaat verder onder de video:

In het Rotterdamse hotel zijn nog wel gasten, maar het is een stuk rustiger dan normaal gesproken. "Maar dat zijn gasten die tussen twee huizen in zitten, noodgedwongen in het Erasmus MC moeten zijn óf bij familie op visite zijn en een overnachting nodig hebben", zegt De Wit, die met zijn hotel dit jaar zestig procent omzet heeft gemist.

Het Parkhotel moest daarom snijden in het personeelsbestand. "Wij hebben veel personeel moeten laten gaan. In ons vak doet het zeer", vertelt De Wit. Vijftig tot zestig personen moesten vervolgens weg: ongeveer twee derde van het personeel.

'Geen desastreuze tijd beleefd'

Jan van den Berg is eigenaar van hotel Het Wapen van Nieuw-Beijerland. Met zijn broer, vrouw en schoonzus runt hij het familiebedrijf. Behalve het hotel, doet de familie Van den Berg ook aan transport en accommodatieverhuur. Die nevenactiviteiten gaan wél door.

Hoe hotelfamilie Van den Berg in Nieuw-Beijerland de coronatijd doorkomt, hoor je in het onderstaande gesprek. De tekst gaat verder onder het interview:

Tot voor kort is Het Wapen van Nieuw-Beijerland altijd open geweest. "Het klinkt raar, maar we hebben geen desastreuze tijd beleefd." Toch heeft Van den Berg acht personeelsleden moeten laten gaan, vooral zij die werkten in het restaurant en in de catering. "Dat zijn moeilijke momenten, omdat je met hen al langer werkt. Voor hen is er momenteel geen werk."

Het Wapen van Nieuw-Beijerland is nu voor twee weken gesloten. "Voor een gast moet het ook leuk om in het hotel te zijn. Als je alles in je kamer moet doen, dan ben je dat ook een keer zat", zegt Van den Berg.

Lichtpunt

Het Parkhotel heeft besloten om, in tegenstelling tot tijdens de eerste coronagolf, nu niet dicht te gaan. Maar er is van alles anders. Zo moeten gasten hun eten en drinken uit de keuken afhalen. Het verblijf kan voorlopig nog blijven draaien, vertelt De Wit. Dat komt door aandeelhouders.

Luister hieronder naar het volledige interview met Parkhotel-manager Erik de Wit. De tekst gaat verder onder de video:

"We denken dat dit wel het dieptepunt is. We denken in 2021 een klein beetje herstel te kunnen zien, waarna het jaar 2022 dichtbij de jaren 2018 en 2019 zal zitten", aldus De Wit.

Ook Van den Berg van Het Wapen van Nieuw-Beijerland is optimistisch. Hij denkt dat de toeristen wat in te halen hebben: "Volgens mij komt het toerisme sterker terug dan daarvoor. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ik denk, als het weer mag, dat de gasten weer massaal komen. Ik word er meteen enthousiast van!"