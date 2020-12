Tropenjaren in wintertijd voor fietskoeriers

Sander Starte van Cycloon Fietskoeriers is zo'n koerier die op dit moment heel de dag op de fiets zit."Je kan praten over ruim het dubbele aantal pakketten" legt Starte uit. "We fietsen tussen de tien en twintig duizend pakketjes weg met onze partners in Nederland. In Rotterdam alleen al zijn dat er ongeveer 1500 per dag."

Blijvertje

Éen van de nieuwe klanten van Starte, is de bekende boekhandel Donner aan de Coolsingel in Rotterdam. De winkel is dan wel dicht, maar online worden er massaal boeken gekocht en deze moeten natuurlijk wel naar de klanten. Sinds enige tijd maken zij dan ook gebruik van de diensten van Starte.

"Het duurzaamheid aspect is natuurlijk van belang. Alles gaat op de fiets en niet meer met busjes. Maar nu alle winkels dicht zijn is het ook erg belangrijk dat we de pakketten zo snel mogelijk bij de klanten kunnen krijgen. De fietskoerier is daar perfect voor. Ze leveren snel en het is een hele fijne kleine organisatie", legt Donner-directeur Eelco Zuidervaart uit.

Starte hoeft overigens niet te vrezen dat Donner na de lockdown weer gewoon gebruik gaat maken van hun oude bezorgdienst: "Sander is zeker een blijvertje. We zijn echt van plan om met ze verder te gaan. Het werkt voor ons op deze manier gewoon het beste."