Oude bekende Kirsten Knip keert terug bij Sliedrecht Sport

Volleybalinternational Kirsten Knip keert vanaf komend seizoen terug in het shirt van Sliedrecht Sport. De 28-jarige Knip speelde van 2012 tot en met 2014 al eerder twee seizoenen in het blauw-wit. De libero van de nationale ploeg vervangt nu Emma Rekar, die komend seizoen noodgedwongen moet toekijken vanwege een kruisbandblessure.

Van 2012 tot 2014 werd Knip met de dames van Sliedrecht Sport al eens landskampioen en veroverde ze de Supercup. Daarna kwam ze uit voor het Franse Istres Province Volley en de Duitse clubs Rote Raben Vilsbiburg en Ladies in Black Aachen. Het afgelopen seizoen speelde ze in Roemenië bij CSM Volei Alba-Blaj.

Verder kwam Knip al tot 237 interlands. Als libero van de nationale ploeg won ze zilver op de EK's van 2015 en 2017 en brons op de World Grand Prix van 2016. De afgelopen maanden nam Knip een volleybalpauze, waarbij ze wel bleef doortrainen met Oranje.

Speelminuten maken

"Ik heb afgelopen half jaar de tijd genomen om privé behoorlijk pittige dingen te verwerken", vertelt Knip zelf over haar terugkeer. "Daarnaast ben ik door blijven trainen op Papendal, omdat mijn passie voor het volleybal nooit is verdwenen. Nu wil ik heel graag weer speelminuten gaan maken, ook met het oog op de zomer met het Nederlands team. Ik ben blij dat Sliedrecht mijn verzoek heeft ingewilligd om bij hen het wedstrijdritme weer op te pakken!"

Vera Koenen, trainer-coach van Sliedrecht Sport, is blij met de komst van Knip. "Het mes snijdt aan twee kanten. Ze kan bij ons wedstrijdritme opdoen voor de komende zomer, maar het geeft ons ook een geweldige boost na het wegvallen van Emma. Kirsten is een zeer goede libero met fantastische reflexen. Daarnaast is het ook een leuke, vrolijke meid die goed in ons team zal passen. Als routinier neemt ze ontzettend veel ervaring mee, waar de andere speelsters van kunnen leren. Sowieso is het goed voor de hele eredivisie dat er weer een international meedoet."

De eredivisie volleybal start voor landskampioen Sliedrecht Sport op 9 januari met een wedstrijd tegen Talentteam Papendal.