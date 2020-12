Rijnmondexpert geeft tips voor je kerstdiner: 'begin in ieder geval op tijd'

"De makkelijkste en gelijk de moeilijkste tip is; begin op tijd", zegt Brouwer. "Daarom raad ik je ook aan om vandaag nog boodschappen te gaan doen. En lukt je dat niet, dan is het goed om te onthouden dat de markt op de Binnenrotte naar donderdag is verplaatst. Ik denk dat dat voor veel mensen mensen nog wel eens een lifesaver zou kunnen worden."

Volgens Brouwer is daar veel ruimte met alleen maar noodzakelijke kraampjes. "Behalve vlees kun je daar alles halen."

Horeca

Een andere optie om nog snel een kerstmenu samen te stellen, zegt Brouwer, is de horeca. "Maar ook daar is het lastig om last-minute nog iets te regelen, omdat je bij veel zaken tot woensdag kunt bestellen. Als je echt last-minute nog een kerstdiner bij een horecazaak wilt bestellen, dan moet je op Instagram en Facebook zoeken naar horecazaken waar je nog wel kunt bestellen."

Als je bij mensen op bezoek gaat, is het ook leuk om iets mee te nemen. Zo raadt Brouwer de 'pannetone', een fruitcake, van restaurant La Pizza aan. "Het zit tussen een brood en een cake in en is heel leuk als cadeau. Het is mooi ingepakt en vers gemaakt."

Vega of vegan

Volgens Brouwer puilen de supermarkten uit van het vlees en is gourmetten erg populair. Maar je kunt ook voor vega of vegan gaan. "Neem bijvoorbeeld een boskip. Het klinkt alsof er vlees in zit, maar het is gewoon een paddenstoel."

Dranken

En qua dranken heeft Brouwer ook een aantal tips die goed van pas kunnen komen. "Ga bijvoorbeeld voor cider. Die worden vaak van appels gemaakt, maar er zijn meerdere fruitsoorten waar ze cider van maken. Je kunt er eentje nemen van vorig jaar, maar die van dit jaar zijn ook goed te doen."

Op nummer twee staat voor Brouwers glühwein. Zelf gemaakt, welteverstaan. "Gebruik sinaasappel en allerlei kruiden en ga het lekker lang koken. Kerstkruiden zoals muskaat, anijs en kaneel doen het erg goed in glühwein."

Cocktails zijn minder aan te raden, omdat het lastig is om ze te maken. "Wil je die heel graag, probeer ze dan te kopen."

Bier uit Rotterdam is het laatste drankje op het lijstje van Brouwer. "Denk bijvoorbeeld aan een Local Craft Bier Box, die je gewoon kunt bestellen."