Sanders boodschappenkarretje: 'Mijn moeder verdient er één'

En die opsteker bestaat uit een volle boodschappenwagen. Deze keer is het Christine Stöber die dat goed kan gebruiken. Haar zoon, Moritz van Beers, heeft haar opgegeven. "Ik wil haar verrassen, ze verdient het!", zegt hij met volle overtuiging."

Tekst gaat verder onder de video



Morits vindt het erg vervelend dat zijn moeder alleen is en door corona weinig sociale contacten kan onderhouden."Ik kan haar ook niet knuffelen en dat vinden we allebei heel erg", zegt hij. Volgens Morits heeft zijn moeder veel steun aan de buren, maar het is toch lastig om het alleen te redden, zegt hij. "Toen ik de oproep voor deze actie hoorde, dacht ik: die wil ik niet laten liggen."

Geweldige moeder

Morits straalt helemaal als hij over zijn moeder praat. "Ik heb een hele lieve moeder, we hebben een geweldige band en we kunnen heel goed lachen met elkaar. Voor corona deden we veel samen, maar dat kan nu niet meer. Toch proberen we elkaar toch zoveel mogelijk te zien, digitaal bijvoorbeeld, om spelletjes te spelen."

De stilte door corona valt zijn moeder nog zwaarder omdat ze daarvoor veel mensen over de vloer kreeg. "Ze verhuurde een van haar kamers via Airbnb", vertelt hij. "Dan kookte ze en maakte ze een ontbijtje voor de bezoekers. Dat kan nu ook niet meer. Zo valt alles stil. Ze is wel een beetje eenzaam nu."

En daarom kan ze een opsteker gebruiken. Morits en Sander verrassen Christine dan ook met een volle boodschappenkar met allemaal lekkere dingen die Morits heeft uitgekozen. Hij heeft ervoor gezorgd dat ze thuis zou zijn als hij en Sander de boodschappen komen brengen. "Ik heb gezegd dat ik een aangetekende brief verwacht op haar adres", zegt hij geamuseerd.

Knuffelen

Verrast is Christine zeker. "Ik word toch niet gefilmd?", vraagt ze terwijl ze de cameraploeg van Rijnmond aankijkt. "Jazeker", reageert haar zoon. "Omdat ik je dit jaar niet veel heb kunnen knuffelen, is dit een compensatie."

"Die knuffels mis ik heel erg", zegt zijn moeder bijna geëmotioneerd. Gelukkig is ze ontzettend blij met deze verassing. "Ik hoef niet meer na te denken over wat ik moet halen voor kerst..." Sander en Morits hebben naast een goede kerstmaaltijd ook een lekkere wijn en een portje uitgekozen. "Heerlijk", zegt Christine. "Ik ben er heel blij mee. Dank jullie wel."

Deze actie is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Rotterdam Mooier Maken. Tot en met oudjaarsdag zal Sander op werkdagen mensen blij maken met een kar vol boodschappen. Ken jij of ben jij iemand die zo'n kar goed kan gebruiken, mail dan naar radio@rijnmond.nl of bel tijdens kantooruren 010-4364436.