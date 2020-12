Hoera! Na acht maanden is Maarten terug in het Parkhuis

Hoera! Na acht maanden zingt Maarten weer in het Parkhuis

De bewoners hielden van hem en hij hield van de bewoners. Jarenlang zong Dordtenaar Maarten Teekens vrijwel wekelijks in Het Parkhuis. Tot de coronapandemie een einde maakte aan die mooie traditie. Deze week maakte de muzikant na acht lange maanden zijn comeback in de zorginstelling.

Gewapend met een nieuwe, rijdende jukebox in de vorm van een antieke grammofoonspeler loopt Teekens de binnenplaats van Het Parkhuis op. Hij zong aan het bed van bewoners, geeft restaurantoptredens en gaf huiskamerconcerten.

De zanger blijft buiten. Zijn publiek zit binnen achter een groot raam, maar die paar meter afstand deert Teekens niet. “Ik vind het te gek dat ik er weer ben. Het was balen dat het in de tussentijd niet kon.” De afgelopen negen maanden zong hij online voor de bewoners. "Dat is leuk, maar toch niet helemaal hetzelfde."

Geluksmomenten

“De interactie is het mooist. Door de muziek zit je met zijn allen in een moment en vergeet je alles er omheen. De nummers roepen herinneringen op en sommigen wagen zelfs een dansje”, zegt de zanger over de bewoners die veelal lijden aan dementie.

Willy Schuurman van het Parkhuis glundert als ze Teekens - strak gekleed in een feestelijke smoking - begroet. "De bewoners waren dolblij toen ze hoorden dat hij weer kwam. Dit optreden konden ze goed gebruiken. Ik hoop dat dit de start is van een reeks aan geluksmomenten. Ze hebben Maarten gemist.”

En dat geluk komt er als Teekens de eerste tonen van de kerstklassieker 'Winter Wonderland' inzet. Ogen gaan glinsteren en veel bewoners gaan er eens goed voor zitten. Er wordt zelfs gedanst. Hun Maarten is terug.

Teekens geniet vooral van de kleine dingen tijdens het zingen. “De reactie bij deze mensen zitten in een lach, een blik of een knippende vinger. Sommigen herinneren zich ineens een stukje tekst. Samen zo genieten vind ik mooi.”