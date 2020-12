Viert vrachtwagenchauffeur Marco de kerst thuis? Bootticket naar Hoek van Holland is lot uit de loterij

Het is nog even spannend voor vrachtwagenchauffeur Marco van Lienden, maar als alles vannacht goed gaat, dan kan hij toch aanschuiven bij het kerstdiner. De vrachtwagenchauffeur is onderweg naar Harwich, waar hij straks met veerboot naar Hoek van Holland vertrekt. "Ik behoor tot de gelukkigen."

Zowel Nederlanders als burgers uit andere Europese landen mogen vanaf maandag met een negatieve coronatest Nederland weer in. Daarmee is er een einde gekomen aan het inreisverbod van en naar Engeland.

Marco kwam dinsdagochtend aan in Engeland nadat zijn werkgever hem 'netjes' had gevraagd of hij bereid was om naar Engeland af te reizen. De vrachtwagenchauffeur stemde in omdat het bedrijf waarvoor hij werkt vaste boekingen op de veerboot heeft. "Dat was ook wel een vereiste voordat ik weg ging."

Anders is het voor veel andere chauffeurs. Voor hen is de kans dat ze met kerst thuis zijn, een stuk kleiner. "Je ziet dat het bij Dover en Calais een grote chaos aan het worden is", legt Marco uit. "Sommige chauffeurs proberen daarom ook een plekje op de veerboot bij Harwich te bemachtigen. Valt er iemand af, dan zou er een plek vrijkomen. Er zijn heel veel mensen die daar op gokken."

Angst voor drukte

En dat zorgt ook voor drukte rondom de haven van Harwich, waardoor het ook voor Marco spannend blijft of hij daadwerkelijk de boot bereikt. Uit voorzorg is hij vanmiddag daarom eerder richting de haven vertrokken. "Je kunt wel een boeking hebben, maar als je een haven niet kunt bereiken, wat is die boeking dan nog waard?"

Desondanks lijkt het er voor Marco goed uit te zien. "Ik mag me gelukkig prijzen met een boeking naar Hoek van Holland."