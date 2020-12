Mega-operatie allereerste coronavaccin vanuit leeg kantoor in Capelle aangestuurd

Het is dan eindelijk zover, het vaccineren kan van start. Gisteren kwam er de Europese goedkeuring voor het allereerste coronavaccin en vandaag volgde daar het bericht op dat de eerste inentingen beginnen op 8 januari op Rotterdam The Hague Airport. Dit eerste vaccin wordt gefabriceerd door farmaceut Pfizer en het Nederlandse hoofdkantoor staat in Capelle aan den IJssel.

Een topdrukte zou je daar nu verwachten maar de kantoorvloer is leeg. Want ook al is het verstrekken van al die vaccins een mega-operatie, ook de farmaceut moet dealen met de lockdown-maatregelen.

"We hebben het al maanden heel druk en we hebben iedereen naar huis moeten sturen en nu overleggen we vooral virtueel. En gelukkig werkt dat heel goed", zegt medisch directeur Marc Kaptein van Pfizer Nederland.

Voor deze farmaceut is het geweldig nieuws dat het Europese Medicijn Agentschap (EMA) hun vaccin heeft goedgekeurd. Volgens het bureau dat toezicht houdt op de kwaliteit van geneesmiddelen is het Pfizer-vaccin veilig, van goede kwaliteit en werkt het. "Een knuffelzomer in 2021 lijkt me een hele mooie doelstelling", blikt de medisch directeur alvast vooruit.

Dit vaccin werkt net even anders dan we gewend zijn van andere vaccins zoals die tegen een griepvirus. Die werken met de injectie van een klein portie verzwakt virus en die zet je lichaam tot een afweerreactie. Dan is je lichaam alvast voorbereid en kan die zich verdedigen zodra je echt in aanraking komt met het virus.

Eerste vaccin werkt anders

Wat farmaceut Pfizer doet, is net even anders. Ze maken gebruik van een zogeheten messenger-RNA. "Wij maken gebruik van de genetische code van de spijkertjes die op het virus zitten. En die code hebben we in ons vaccin gestopt. Na de injectie krijgt je lichaam als het ware een email met daarin een instructie hoe het virus aan te pakken", vertelt medisch directeur Kaptein.

Volgens de fabrikant laat dit vaccin geen sporen achter, ook niet op de lange termijn. "Zodra de boodschap is gelezen, dan valt de boodschap weer uit elkaar. Zie het als een snapchat: je krijgt heel even een bericht te zien en daarna verdwijnt ie weer", vereenvoudigt Kaptein de werking van het vaccin. Snapchat is een sociaal platform waar gebruikers kortstondig en tijdelijk berichten met elkaar kunnen delen die daarna van de server worden verwijderd.

Bijwerkingen zijn er altijd

Bijwerkingen kent een vaccinatie altijd en ook die kunnen optreden bij het coronavaccin. Dan gaat het om spierpijn of een kleine zwelling in de arm waar de injectie heeft plaatsgevonden. Ook kan er sprake zijn van een beetje hoofdpijn, koorts of vermoeidheid. "We hebben het vaccin getest bij 44.000 mensen en daar zagen we deze bijwerkingen inderdaad soms optreden", zegt de medisch directeur.



De enorme snelheid waarmee er tegen corona een vaccin is ontwikkeld, roept vragen op of het niet overhaast gebeurt of dat er een paar stappen zijn overgeslagen. De medisch directeur van Pfizer Nederland benadrukt dat dat niet het geval is. "Wij weten precies evenveel als bij de introductie van andere vaccins. Wij hebben dit keer allerlei processen tegelijkertijd laten lopen en alvast de productie opgestart", verklaart de snelheid van het vaccin.

Farmaceut blijft testgroep van 44.000 mensen volgen

In korte tijd is er veel informatie verzameld over de werking van het vaccin en de mogelijke bijwerkingen. De komende twee jaar blijft de farmaceut de testgroep van 44.000 mensen volgen. "Zo kunnen we mogelijke bijwerkingen op de langere termijn in de gaten houden en komen we nog meer te weten over de werkzaamheid van het vaccin over een langere periode", zegt de directeur.

Het vaccin wordt in Duitsland geproduceerd en in België klaar gemaakt voor gebruik. Het moet onder diep bevroren temperatuur worden bewaard en getransporteerd. "Bij min 70 graden kan je het zes maanden bewaren en als je het dan laat ontdooien, kan je het nog vijf dagen bewaren en gebruiken", vertelt Kaptein over de bijzondere opslagvoorwaarden. Hij heeft een klein nieuwtje dat het verstrekken van het vaccin zal vergemakkelijken. "Eind januari of anders begin februari hopen we het bewijs rond te hebben dat we dit vaccin ook op min 20 kunnen bewaren."

Veel vaccinaties nodig om corona te stoppen



De verspreiding van het coronavirus stoppen, lukt alleen als veel mensen zich willen laten inenten. Daarvoor is vertrouwen nodig dat het vaccin veilig is. De medisch directeur van Pfizer wil graag het gesprek aangaan met mensen die twijfelen en hun vragen beantwoorden. Hij wil mensen niet overtuigen om het overtuigen. Zijn advies luidt: "ga op zoek naar betrouwbare informatie en beslis uiteindelijk zelf of je gevaccineerd wilt worden. Maar als we van de corona-maatregelen af willen, dan moeten we wel een duit in het zakje willen doen."

Op tweede kerstdag komt een eerste ceremoniële levering van het vaccin naar Nederland. Twee weken later zal de eerste vaccinatie in Nederland van start gaan. Als steeds meer mensen gevaccineerd zijn, kunnen de corona-regels versoepeld worden.