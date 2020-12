Linssen grote man bij Feyenoord, dat 2020 besluit met overtuigende zege op Heerenveen

De ploeg van trainer Dick Advocaat was vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij in de met spandoeken gevulde Kuip. Zo moest Erwin Mulder in de eerste tien minuten al ingrijpen op schoten van Steven Berghuis en Jens Toornstra, en kwamen de Friese bezoekers in de hele eerste helft eigenlijk niet veel verder dan een schotje van Joey Veerman in de handen van Nick Marsman en een mislukt puntertje van Henk Veerman.

Feyenoord was daarentegen verschillende keren bijzonder dicht bij de openingstreffer. Na een kwart wedstrijd had Luciano Narsingh, die in de basis begon bij afwezigheid van Nicolai Jørgensen, de 1-0 op zijn schoen, maar hij gleed de bal op aangeven van Berghuis op de buitenkant van de paal. Vlak voor rust schoot diezelfde Narsingh de bal na een goede actie op de lat, waarna Berghuis de rebound naast kopte.

Tussen de kansen van Narsingh door had ook Bryan Linssen een aardige mogelijkheid gemist en greep Heerenveen-doelman Mulder nog maar eens in op een schot van Toornstra. Met een 0-0 ruststand deed Feyenoord zichzelf uiteindelijk te kort.

Linssen de grote man

Desondanks kwamen de Rotterdammers vrijwel direct in de tweede helft wél op voorsprong. Bryan Linssen kopte uit een scherpe voorzet van Tyrell Malacia hard zijn tweede treffer van het seizoen binnen.

Ruim tien minuten later verdubbelde diezelfde Linssen de marge, door de bal van dichtbij achter Mulder te schieten na goed terugleggen van Berghuis. Daarmee was het al minimale verzet van Heerenveen wel gebroken.

In het restant van het duel gebeurde er in eerste instantie niet veel meer in de Kuip. Het meest opvallende moment kwam nog voort uit een wissel van Advocaat, die Dylan Vente voor het eerst sinds augustus 2019 minuten liet maken in Feyenoord 1. Mulder voorkwam uiteindelijk dat Vente zijn rentree op kon luisteren met een treffer.

Die derde goal kwam er uiteindelijk nog wel voor Feyenoord. Linssen kopte in de eerste minuut van de blessuretijd uit een hoekschop zijn derde van de avond binnen.

Door de overtuigende zege op Heerenveen passeert Feyenoord Vitesse op de ranglijst en besluit het 2020 als nummer drie van de eredivisie. De achterstand op koploper Ajax is gekrompen naar vijf punten.

Feyenoord - Heerenveen 3-0 (0-0)

48' Bryan Linssen 1-0

59' Bryan Linssen 2-0

90+1' Bryan Linssen 3-0

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer (80' Wehrmann), Toornstra, Diemers; Berghuis, Linssen, Narsingh (78' Vente)