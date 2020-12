Aantal zelfmoordneigingen bij jongeren neemt toe, adequate hulp ontbreekt

"Het aantal jongeren dat kampt met zelfmoordneigingen en andere psychische klachten, neemt drastisch toe." Dat zegt Pety So, kinder- en jeugdpsychiater van Youz, een organisatie die kinderen, jongeren en (jong)volwassenen helpt die klachten of ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben.

GGZ-instellingen zien het aantal crisismeldingen in onze regio met bijna 50% toenemen vergeleken met vorig jaar. De klachten worden verergerd door de coronacrisis, maar hulpverleners kunnen patiënten niet adequaat en vooral snel helpen.

"Er is een toename in het aantal gevallen en een toename in de ernst van de psychische klachten", zegt So. "We krijgen meer meldingen van jongeren die hulp nodig hebben, maar er is niet genoeg plek. Dat probleem was er al, maar door corona is het erger geworden."

Hulp alleen voor schrijnende gevallen

Volgens So heeft dat te maken met het feit dat jongeren uit hun normale ritme zijn gehaald en niet in staat zijn om een normaal leven te leiden. "Ze missen nu de hulp om te zorgen dat het beter met ze gaat. Op dit moment kunnen we alleen maar de meest schrijnende gevallen helpen."

Heb je psychische klachten, maar behoor je niet tot de groep die met spoed hulp nodig heeft, dan word je weggestuurd. "Maar zij hebben wel recht op hulp", zegt So. "Ze gaan soms op zoek naar andere vorm van hulp, maar er is geen snelle manier om ze te helpen. Er moeten meer plekken voor spoedgevallen gecreëerd worden."

Volgens So moeten de wachtlijsten bij de reguliere specialistische GGZ verdwijnen. "Jongeren moeten nu heel lang wachten voordat ze aan de beurt zijn. Maar hoe langer je wacht, hoe groter de problemen worden."