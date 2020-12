Advocaat over goals bij Feyenoord-Heerenveen: 'Voor Linssen zelf geweldig, die heeft zich vijf maanden alle kanten opgelopen'

"Zelf creëer je genoeg kansen en maak je er ook nog drie", vervolgt Advocaat. "Dat is vooral voor Linssen zelf geweldig, want die heeft zich vijf maanden alle kanten opgelopen en daar was hij niet gelukkig mee. Hij had dit heel hard nodig. Die eerste was een geweldige goal."

Door de zege op Heerenveen gaat Feyenoord als nummer drie de winterstop in. "We moesten het goed afsluiten, als je nu de winterstop ingaat zonder goed resultaat neem je dat mee naar het begin van de tweede seizoenshelft. En normaal gesproken komen er dan toch weer een of twee jongens terug. In een groep die voor prijzen wil spelen heb je concurrentie nodig."

Fragiele groep

Advocaat maakte er na afloop wederom geen geheim van dat hij zijn groep graag nog versterkt ziet worden de komende weken. "Maar dat is geen garantie, we moeten weer uit een heel kleine vijver vissen. Ik val in herhaling, maar ik denk dat het bestuur ook heeft gezien dat we een hele fragiele groep hebben. Je bent continu aan het schuiven."