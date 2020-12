Feyenoord-spits Bryan Linssen na hattrick over doelpuntendroogte: 'Ging in mijn hoofd zitten'

Bryan Linssen was tegen sc Heerenveen de grote man voor Feyenoord. Door zijn goals wonnen de Rotterdammers met 3-0 van de Friese ploeg. De spits maakte een hattrick en ging er dus vandoor met de wedstrijdbal. "Die krijgt een speciaal plekje", zegt hij na afloop van de wedstrijd tegenover Rijnmond.

"Ik ben blij dat ik dit überhaupt heb mogen meemaken. Een hattrick is altijd speciaal. En als je ziet dat ik het echt nodig had, is dat wel een speciaal plekje waard", gaat Linssen verder.

Linssen was toe aan het doorbreken van zijn doelpuntendroogte. "Ja, hard. Niet per se drie doelpunten, met eentje kon ik ook al blij zijn. Ik ben ook maar een mens, het gaat toch in je hoofd zitten."

De 1-0 was volgens de aanvaller de mooiste. "Maar misschien ook wel de makkelijkste. Die bal is perfect, je hoeft bijna niks te doen", doelt hij op de voorzet van Tyrell Malacia.

Bekijk hierboven heel het gesprek met Linssen.