Linssen scoort hattrick, cruiseschip met achtbaan verlaat de stad: het wek- en weerbericht van 24 december

De laatste nieuwsupdates en het actuele weerbericht. Met dit overzicht ben je in een keer bijgepraat.

Eerst het weer. Vanavond en vannacht blijft er af en toe wat regen vallen, maar klaart het tussendoor misschien ook even kort op. De temperatuur zakt naar 7 graden. In de loop van de nacht gaat het vanuit het westen weer harder regenen.

Wat je woensdagavond misschien gemist hebt

- Het nieuwe cruiseschip Mardi Gras van Carnival Cruise Line is op weg naar Florida. De boot arriveerde dinsdag zonder passagiers in Rotterdam om vloeibaar aardgas te bunkeren. Vanavond rond 21:00 uur werden de trossen van het schip losgegooid.



- Feyenoord heeft het voetbaljaar 2020 afgesloten met een verdiende 3-0 overwinning op sc Heerenveen. Bryan Linssen was de gevierde man aan Rotterdamse kant met een hattrick.

Wat je vandaag kunt verwachten

- De onderhandelingen over de Brexit-deal zijn in volle gang. De verwachting is dat donderdagochtend een brexitakkoord gepresenteerd zal worden.