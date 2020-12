Digitaal nieuwjaarsfeest als alternatief: 'Vanaf de bank met een drankje in de hand een feestje bouwen'

Waar veel mensen vaak het nieuwe jaar inluiden op één van de vele feesten in de regio ziet het er dit jaar heel anders uit. Maar gelukkig is er voor de vele feestbeesten een alternatief: een digitaal oudjaarsfeest. Ook Frank Dros, onder andere organisator van het Blijdorp Festival, besloot er één op te zetten om zo alsnog met een knal het nieuwe jaar in te gaan.

Hoewel het niet met opzet is, heeft het wel iets ironisch. Wanneer je de ruimte van de opname naast Rotterdam The Hague Airport tegemoet loopt, valt direct op hoe uitgestorven de luchthaven er momenteel bij ligt.

Maar voorbij de deur van één van de panden aan het Airportplein klinkt oorverdovend harde muziek. Alsof er een illegaal feest aan de gang is, maar dat is allesbehalve het geval: hier zijn de opnames gaande van het Blij & Nieuw-feest, een digitaal feest opgezet door Frank Dros en meerdere partners. "Op deze manier hopen we de festivalsfeer toch nog een beetje in de huiskamers te krijgen."

Thuis feesten

Het feest wordt dus een week van tevoren opgenomen om vervolgens op oudjaarsavond om 20:00 uur via een digitale link 'live' te gaan. dj's en collectieven zoals het Rotterdam Terror Corps wisselen elkaar in ruime shifts af, zodat geen drukte ontstaat en de crew genoeg tijd heeft om de sets op en af te bouwen. "Er ontstaat ook bijna een soort feestgevoel als je hier te lang bij staat", zegt Dros. "Dus we moeten soms de artiesten min of meer de deur uitschoppen, anders wordt het hier te druk."

Want inderdaad, wanneer je omgeven door alle lichten en speakers de muziek door de hal heen hoort denderen, waan je jezelf even op een feest alsof er niks aan de hand is. Totdat je opmerkt dat de enige mensen die er zijn, achter de camera staan of achter de knoppen van de techniek zitten. "Toch wilden we dit graag doen om zo dit jaar alsnog goed af te sluiten. We hebben geaccepteerd dat het verder voor ons een verloren jaar is geweest. Op deze manier gaan we alsnog met een mooi feest het jaar uit."

En hoewel hij uitkijkt naar de première van zijn feest, hoopt Dros volgend jaar weer een fysiek festival te kunnen organiseren. "Dit is leuk om te doen en misschien gaan we het in de toekomst erbij doen. Maar niks is leuker dan een echt feest waar je met je vrienden naartoe kan. Dat blijft zo."