Speciale afdeling voor coronaverdenkingen in Albert Schweitzer Ziekenhuis

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht opent een extra afdeling om patiënten te verplegen die mogelijk corona hebben. Deze patiënten lagen nu nog verspreid in isolatie over diverse afdelingen in het hospitaal.

"Tijdens de eerste piek in het voorjaar hadden we ook twee afdelingen speciaal voor verdenkingen", zegt een woordvoerder. De afdeling moet op kerstavond klaar zijn. Er is daar plek voor dertien mensen, die afzonderlijk worden verpleegd.

De bedden en verpleging zijn vrijgespeeld, doordat het ziekenhuis kritischer kijkt naar niet-spoedeisende ingrepen waarmee een opname gemoeid is, die nog uitgesteld kunnen worden. "Alle urgente zorg en operaties gaan door, ook de dagbehandelingen en poliklinische spreekuren."

Nog altijd veel coronapatiënten

Op de intensive care van het Dordtse ziekenhuis liggen momenteel elf coronapatiënten, terwijl daar eigenlijk maar tien bedden voorbehouden aan voorbehouden zijn. Op de normale corona-afdelingen liggen er nu 39, terwijl vanaf dertig patiënten overgeplaatst moeten worden.

"Regionaal stijgt het aantal corona-IC-opnames nu ook, dus dat maakt spreiden lastiger", zegt een woordvoerder. "Ook mogen patiënten niet een grote andersoortige aandoening hebben waaraan ze óók behandeld moeten worden. Eigenlijk plaats je bij voorkeur de minst zieke mensen over, maar die zijn er soms niet of hun ontslag wordt binnen enkele dagen verwacht."

De woordvoerder noemt de situatie op de intensive care inmiddels nijpend. "Hier gaan we proberen mensen over te plaatsen."

Verloven niet ingetrokken

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis geeft aan dat ondanks de drukte nog geen verloven zijn ingetrokken, zoals in een aantal andere ziekenhuizen in het land. "We hebben geïnventariseerd wie er mogelijk kan werken als er collega's uitvallen of als het drukker wordt dan verwacht. Maar iedereen die vrij heeft gevraagd, is vooralsnog vrij."