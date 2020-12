Burgemeester Lamers van Schiedam: 'Maak vaccinatie tegen corona verplicht'

De Schiedamse burgemeester Cor Lamers is voor een verplichte vaccinatie tegen het coronavirus. Dat zegt hij in een uitgebreid interview met de lokale omroep Schie-TV.

"Soms moet je als overheid zeggen: nu is het verplicht te vaccineren", zegt Lamers. "Ik vind het jammer dat het kabinet die stap niet zet. We hebben een heleboel verplichte vaccinaties, als kind kreeg je ook al een heel pakket. Kan je niet weigeren, is gewoon verplicht. Polio is ook verplicht."

Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma, waar de prik tegen polio onder valt, is overigens niet verplicht. Zo'n 95 procent van de ouders doet wel mee aan het programma.

"Ik denk dat het kabinet er verstandig aan doen om die verplichting in het leven te roepen en niet alleen te rekenen op vrijwilligheid. Als minder dan vijftig procent zich laat vaccineren hebben we nog steeds een probleem in Nederland. Dat moet echt veel en veel meer worden. Natuurlijk zullen er altijd een paar principiële weigeraars zijn. Nederland verdient het dat er zo veel mogelijk mensen gevaccineerd worden."



