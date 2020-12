Vandaag 15 jaar geleden: 2,5 miljoen liter kokendheet water lekt in binnenstad Rotterdam

De dag voor kerst is altijd een drukke dag voor de winkels. Mensen slaan op het laatste moment nog hun boodschappen of cadeaus in. Maar vijftien jaar geleden gooide een kapotte leiding roet in het eten in de binnenstad van Rotterdam: De boel stond blank, en niet zo'n beetje ook.

Maar liefst 2,5 miljoen liter kokendheet water lekte de Rotterdamse binnenstad in, waaronder de Korte Hoogstraat en de Koopgoot. Daarbij kwam ook veel stoom vrij. Meerdere mensen raakten gewond. De schade? Miljoenen euro's.



"Het is een ongelooflijk groot verlies vandaag", zei een van de voorbijgangers destijds. "Het is erger dan pure waterschade. De stoom trekt overal in, maar het is niet altijd te zien als iets vochtig is. Pas als het gaat drogen, zie je wat voor schade het heeft aangericht."

Tekst gaat verder onder de reportage uit 2006:



Beelden: Rijnmond/Video Duivestein

Anderhalve meter hoog

Een zwaar getroffen winkel in 2005 was dumpshop Dump2000, nu bekend onder de naam Benscore. "Het water borrelde op en was zo'n tachtig graden", zei eigenaar Ben Cohen bij een terugblik in 2013. "De kelder stroomde vol met water; het stond zo'n anderhalve meter hoog. Dat is best wel veel. Het ging met een ongelooflijke kracht en hoeveelheid."

De dumpshop kon alles uit de winkel destijds weggooien. "Maar wat je je dan nog niet realiseert, is de vervolgschade. Die is eigenlijk nog veel groter. De zaak moest leeg, er kwam een schoonmaakbedrijf... het was een proces van maanden. Voor je het weet ben je een maand of vier dicht. Het was lastig om de mensen daarna weer te laten weten dat we terug waren. Dat was eigenlijk de grootste schade die mijn bedrijf heeft ondervonden."

Uit onderzoek is gebleken dat de leiding van de stadsverwarming over een oppervlakte egaal aangetast was door vocht. Hoe dat op die manier kon gebeuren, is niet goed te achterhalen.



Foto: Video Duivestein