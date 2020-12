De brandweer heeft bij een woningbrand in het centrum van Dordrecht een aantal bewoners van het dak gehaald. Ze waren na een kelderbrand het dak op gevlucht.

De brand was ontstaan rond half één in een pand aan de Sint Jorisweg. Het vuur was vrij snel onder controle, maar er kwam wel veel rook bij vrij.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.