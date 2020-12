Minister De Jonge over lockdown: 'We zijn nog niet over de piek van de tweede golf heen'

Minister De Jonge over lockdown: 'We worden een tijd lang nog met maatregelen geconfronteerd'

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gaat ervan uit dat ook na 19 januari coronamaatregelen van kracht blijven. "Als je kijkt naar de besmettingscijfers op dit moment, dan zijn die hartstikke hoog. We zien de opnames in de ziekenhuizen stijgen", zegt de Rotterdamse minister. "We zijn zeker nog niet over de piek van de tweede golf heen."

Op dinsdag 12 januari wordt bekend hoe Nederland een week later verder gaat. "Maar we zullen nog een tijdlang met maatregelen geconfronteerd worden", stelt De Jonge. "Tegelijkertijd is er een hoopvol deel van de boodschap: we beginnen in de eerste week van januari met vaccineren. Dat is de beste troef die we in handen hebben om deze nare crisis achter ons te laten."

In de loop van 2021 is 'wel degelijk een hele hoop weer mogelijk', zegt De Jonge. Als een deel van de samenleving al gevaccineerd is en intensiever wordt getest, dan kunnen volgens de minister 'bepaalde dingen voorzichtig openen'. "Wanneer dat in 2021 is, weet ik alleen niet."

De Jonge wil zich niet aan voorspellingen wagen. "Het coronavirus is het afgelopen jaar grillig gebleken en dat zal het komend jaar ook wel eventjes zijn. Ik weet wel één ding: als je heel snel van maatregelen af wil komen, dan is het beste om je eraan te houden. We moeten zorgen dat onze feestdagen ook geen feestdagen voor het coronavirus worden."