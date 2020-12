René beklimt de Mont Blanc tijdens kerstnacht. In Gorinchem...

"Het is pittig", puft Bleuanus als hij in fiks tempo naar het topje van de Grote Kerk in het hartje van Gorinchem hopt. De meelopende - en zwetende - verslaggever is hem dan al lang kwijt, want de ultraloper houdt er flink de pas in. Even later zal de verzuring zijn scherpe tanden in kuiten en bovenbenen zetten.

27.000 treden omhoog en ook weer omlaag. Dan heeft Bleuanus dezelfde hoogte afgelegd als naar het topje van de hoogste berg van Europa: de Mont Blanc. En dat is zijn doel.

De fanatieke sporter houdt van uitdagingen in zijn leven. 254 kilometer hardlopen door de Sahara, een expeditie naar de Noordpool en de Vierdaagse van Nijmegen in militaire bepakking, hij draaide er zijn hand niet voor om. Het overzicht op zijn 'ultra-cv' leest als de achterflap van een Kuifje-album.

Maar zo'n tien tot twaalf uur lang de kerktoren op en neer is een geheel nieuwe dimensie.

René Bleuanus wil naar de top van zijn geliefde Mont Blanc, legt hij uit tijdens een korte pauze in zijn laatste training. "Die 4809 meter hoog. Dus zal ik hier 109 keer op en neer moeten." En weg is hij weer, eindeloos stampend op de stenen treden.

Hoogtemeters maken

De reden van deze onwaarschijnlijke missie? De echte Mont Blanc is vanwege de coronapandemie onbereikbaar en Bleuanus wil toch hoogtemeters maken. "Ik mis de bergen."

Maar de belangrijkste reden is dat hij zich aangetrokken voelde tot de loodzware Vertical Festive-challenge van het bekende trailplatform Mudsweattrails.nl. "In acht dagen tijd, van kerstavond tot oudjaarsdag, mag je de hoogtemeters verzamelen van je gewenste berg." En dat gaat ver. Tot aan de Mount Everest aan toe.

Aan uitsmeren van dat eindeloze klimmen denkt de Gorinchemmer niet. "Kerstavond beginnen we. Net zolang tot we klaar zijn. Dat zal wel ergens de volgende ochtend zijn."