Sporthal Deetos wordt priklocatie in Zuid-Holland Zuid

De sporthal van Deetos in Dordrecht. Foto: Google Streetview

Inwoners van de regio Dordrecht kunnen de prik tegen het coronavirus vanaf 18 januari in de sporthal van korfbalvereniging Deetos in Dordrecht krijgen. Dat heeft de GGD Zuid-Holland Zuid donderdag bekend gemaakt.

Volgens de GGD ligt de locatie aan de Vorrinklaan in Dordrecht centraal. Ook zijn er voldoende parkeerplekken en is de sporthal goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Tot slot is de locatie al vaker ingezet voor het vaccineren.

Personeel uit de zorg komt als eerste in aanmerking voor een prik. Het gaat om medewerkers van verpleeghuizen, uit de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Zij krijgen vanaf 4 januari bericht.

De GGD Zuid-Holland Zuid opent vooralsnog één vaccinatielocatie. Het vaccin wordt twee keer toegediend, met een tussenpauze van 21 dagen.

Eerder werd al bekend dat de mensen in de regio Rotterdam-Rijnmond voor een prik naar een locatie bij Rotterdam The Hague Airport moeten. Daar begint het vaccineren op 11 januari.