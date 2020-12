Achter de schermen van de XL-coronateststraat op Rotterdam Airport: 'Het is zwaar werk'

Rotterdam The Hague Airport is een belangrijke plek bij de bestrijding van het coronavirus. Er is een XL-coronateststraat ingericht en vanaf 11 januari kun je je hier laten inenten tegen het virus. Hoe gaat het er achter de schermen aan toe? Rijnmond krijgt een rondleiding.

Op de testlocatie begint elke met een briefing. "Daarin vertellen we hoeveel cliënten we verwachten of er bijzonderheden zijn", legt locatiemanager Joyce Dijkshoorn uit. De dag begint met meer dan vijfhonderd coronatests, maar in de loop van de dag neemt dat aantal toe.

"Wij vragen iedereen een ID-kaart mee te nemen, zodat de test hoort bij de persoon die hem moet ontvangen. Dan krijgen ze een buisje mee, waar de test uiteindelijk ingaat en die niet bij iemand anders terecht komt", vervolgt Dijkshoorn. Nadat de cliënt op een gele stip heeft gewacht, wordt die door de tester geroepen.

Kijk hieronder naar de reportage in de XL-coronateststraat. De tekst gaat verder onder de video:

Zwaar werk

De persoon die de coronatests afneemt, is goed beschermd: met een spatscherm, schort en handschoenen. Het werk wordt gedaan in negen van de 27 hokjes in het paviljoen. Wanneer het nodig is, kan er verder worden opgeschaald. De entingen worden in januari in een ander paviljoen gedaan.

De afname van de coronatests is intensief. "Omdat ze veel mensen zien. Er moet toch tempo gemaakt worden om het aantal tests te behalen dat we willen. Het is zwaar werk", erkent Dijkshoorn.

"Deze coronatijd doet me wat, daar wil ik een bijdrage leveren", zegt de 31-jarige Sema Sekerci die nu drie maanden coronatester is. Met dunne testbuisjes gaat ze diep in de neusholtes van mensen die getest willen worden. "Leuk werk wil ik het niet echt noemen," vertelt Sema. "Het is wel dankbaar werk. Je komt in contact mensen en het samenwerken met teamleden vind ik leuk."

Beertje tegen angst

"Je moet secuur werken, weten wat je doet en mensen echt aandacht geven, Je hebt soms te maken met agressieve - of angstige mensen. Voor kinderen die bang zijn, heb ik een beertje dat ik aan ze geef." Dat er ondanks de strenge maatregelen het aantal coronabesmettingen blijft stijgen, vindt Sekerci niet demotiverend. "Als we ons aan de regels houden, dan komt het goed. Let op de handhygiëne en heb je klachten, laat je dan testen. Wees niet bang, we zorgen goed voor je."

Luister hieronder naar de bijdrage op Radio Rijnmond. De tekst gaat verder onder het fragment:

Het zijn drukke tijden op de locatie van Rotterdam The Hague Airport, constateert Dijkshoorn. Er zijn meer dan 5 duizend coronatests gepland in de regio. "We zien wel een piek. Die zagen we ook bij Sinterklaas. Toen werd het ook iets drukker. Mensen wilden weten of zij coronavrij waren om bij opa en oma aan tafel te kunnen zitten", zegt Dijkshoorn. Ze benadrukt dat een negatieve coronatest geen vrijbrief is. "Maar ik snap wel dat mensen voor de zekerheid de tests willen doen."

Een PCR-test geeft binnen 48 uur uitsluitsel. Het resultaat van de sneltest is binnen een paar uur bekend.