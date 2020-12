Nagelstyliste Iris was voor ondernemers op Zuid een lichtpuntje in een donker jaar: 'Fijn dat je een steun kan zijn als het stormt'

Ze was voor veel winkeliers aan de Groene Hilledijk en de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid een steun en toeverlaat afgelopen jaar. Nagelstyliste Iris Bourne ging niet bij de pakken neerzitten en besloot haar collega-ondernemers door de slopende coronacrisis heen te helpen. "Het is fijn dat je een steun kan zijn voor mensen als het even moeilijk gaat, als het stormt."

Ook Iris was even in de war, toen zij halverwege maart haar nagelsalon Pimp My Nails voor het eerst moest sluiten. "Zeker weten, het was echt vreselijk schrikken", vertelt ze in de talkshow Kerst met Rijnmond. "Je hebt er niets over te zeggen. Het is voor een groter doel, de gezondheid van de mens. "Maar ik moest mijn energie kwijt en dat heb ik op een goede manier opgepakt."

Ze begon haar collega-ondernemers te helpen om overeind te blijven. Niet alleen met peptalks, maar bijvoorbeeld ook met hulp bij de administratieve rompslomp. Zo verdwaalde slager Razzaqi Ashruf in het regeltjesdoolhof van de NOW-regeling. Met de hulp van Iris kreeg hij uiteindelijk toch de ondernemersbijstand van 4000 duizend euro, werd zijn huur verlaagd én kon hij zijn zaak overeind houden.

Tekst gaat verder onder de foto:



Toen Iris haar nagelstudio na de eerste intelligente lockdown weer mocht openen, legde ze haar werk voor collega-ondernemers niet neer. Inmiddels verhuurt Iris zich sinds juli als zzp'er aan de gemeente Rotterdam. Met The Bourne Consultancy was haar tweede bedrijf geboren. "Het is heel vertrouwelijk om te sparren met een collega, omdat je zelf als ondernemer weet waar je mee te kampen hebt", vertelt Iris over haar werk. Ze leggen het vertrouwen bij je neer, omdat je weet waar je het over hebt."

Stoppen met studeren

Het ondernemersleven van Iris zelf begon toen ze op jonge leeftijd een ingrijpende keuze maakte. Terwijl ze goed kon leren stopte ze met studeren. "Ik koos ervoor de nagelstyling in te gaan, ik wilde met mensen bezig zijn. Mijn ouders waren er op z'n zachtst gezegd absoluut niet van gediend dat ik stopte met mijn opleiding, maar kleine meisjes worden groot en ik wilde doen wat ik leuk vond om te doen."

"Maar omdat ik goed kon studeren hadden zij meer het idee dat ik een rechtenstudie zou gaan doen, of toentertijd de IT-kant op. Maar dat wilde ik niet. Het was flink teleurstellend voor ze, maar gelukkig zijn ze daar later wel op teruggekomen. Nu zijn ze trots op wat ik heb bereikt."

Bruisende winkelstraat

Met een paar stofdoekjes, nagelvijltjes en nagellakjes begon Iris in 2009 haar studio aan de Groene Hilledijk. "Ik vond het een leuke, bruisende winkelstraat. Allerlei soorten mensen, allerlei Rotterdammers. Ik dacht: waarom ook niet, gewoon in een straat die ik niet gewend ben. We gaan er wat moois van maken. Ik wilde heel graag een onderneming hebben en heel veel mensen blij maken met prachtige nagels. Dat is uitgegroeid tot een nagelstudio met een vijftal personeelsleden en een groothandel webshop. Het heeft goed uitgepakt."

Begin deze maand moest Iris haar studio weer sluiten, dit keer vanwege een harde lockdown. Een nieuwe klap in het gezicht van de ondernemers op Zuid. "Het stormt, en de storm is nog niet gaan liggen. Het is nog afwachten wat er precies gaat gebeuren en dat is verwarrend", vertelt Iris, die haar collega's opnieuw een hart onder de riem moest steken. "Ik denk dat het heel belangrijk is dat je beseft dat deze mensen ook families hebben. Het zijn gezinnen, deze mensen willen gewoon brood op de plank brengen."

Als het echt niet lukt moet je je soms ook realiseren dat stoppen beter is dan doorgaan Iris Bourne

"Ondernemers zijn heel zwaar getroffen, maar worden geholpen als je ze op de juiste manier adviseert. Ook wanneer het niet lukt en het beter is om een onderneming te beëindigen. Dat is soms ook wel heel erg zwaar, het is niet alleen maar positief en doorgaan. Als het echt niet lukt moet je je soms ook realiseren dat stoppen beter is dan doorgaan. Dat is zeker wel eens voorgevallen."

Confronterend

"Het heeft mijn bewustwording vergroot", vertelt Iris als Kerst met Rijnmond-presentator Suzanne Mulder haar vraagt naar wat al haar hulp richting ondernemers met Iris zelf heeft gedaan. "Je realiseert je wat de problematiek is, en dat is best wel confronterend. Het is wel heel fijn dat je anderen daar serieus in kan helpen. Ga meer met digitaliseren doen, ga innoveren", adviseert Iris. "Laat jezelf zien, vergroot je zichtbaarheid."

En zouden meer gezichten uit de winkelstraat dit soort werk moeten doen voor collega-ondernemers? "Dat zou goed kunnen, ik denk dat een ondernemer die dit leuk vindt van toegevoegde waarde is. Juist omdat je de kennis hebt van het ondernemen."

Bekijk hieronder het hele gesprek met Iris Bourne in Kerst met Rijnmond:



De gehele talkshow Kerst met Rijnmond is op eerste kerstdag vanaf 17:00 uur te zien, met daarna ieder uur een herhaling. Naast een aantal inspirerende gesprekken met mensen voor wie 2020 heel speciaal was is er goede muziek en zie je leuke video's van onder anderen kippenheld Hamza.