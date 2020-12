FC Rijnmond blikt terug: 'Feyenoord beste ploeg van 2020, maar daar krijg je geen prijs voor'

In een speciale aflevering van FC Rijnmond blikken we op kerstavond terug op het bizarre kalenderjaar 2020. Dat doet presentator Bart Nolles met Rijnmond-verslaggevers Sinclair Bischop, Dennis van Eersel en Ruud van Os. "Feyenoord is de beste ploeg van 2020, maar daar krijg je geen prijs voor", wordt er aan de voetbaldesk gezegd.

Uiteraard wordt er eerst teruggekeken op de overwinningen van Feyenoord en Sparta. De ploeg van Dick Advocaat versloeg Heerenveen (3-0) en de mannen van Henk Fraser wonnen knap bij FC Twente (0-2).

Zo gaat het over Feyenoord-aanvaller Bryan Linssen, die na een lange periode van droogte drie keer wist te scoren. De opluchting was goed zichtbaar bij de gelegenheidsspits. "Hij heeft zich het 'leplazarus' gewerkt. Je mag van een Feyenoord-speler natuurlijk meer verwachten, maar je hebt die gunfactor bij hem", zegt Dennis van Eersel.

Van Eersel zag aan de kant van Feyenoord ook een gretige Steven Berghuis. "Als Berghuis het op zijn heupen heeft en het loopt, dan geniet hij ook. Als het niet loopt, dan ergert hij zich aan alles en iedereen. Dan zie je ook aan zijn gezicht. Dat is mooi, maar anderzijds: je bent ook met topsport bezig. Dat is al verbeterd, maar je ziet het soms nog terugkomen."

Het was nog maar de vraag of Berghuis tegen Heerenveen was hersteld van een liesblessure. "Het was een race tegen de klok. Het is raar dat hij negentig minuten mag laten staan. Dat was zijn eigen keuze? Als dat zo is, zou dat heel gek zijn. Een speler wil namelijk altijd spelen. Een speler die zegt dat het een risico was, die zou ik dat niet zelf laten bepalen", zegt Ruud van Os.

Sparta

Sparta is bezig aan een ijzersterk slot van het jaar 2020. Sinclair Bischop vindt dat de ploeg van Henk Fraser de laatste tijd fris voor de dag komt.

De Rotterdammers wonnen met 2-0 van FC Twente. "Wat moet Ron Jans moet hebben gedacht?", vraagt Van Os zich af. "Waar heb ik nou eigenlijk van verloren? Sparta heeft niet echte uitblinkers. Maar de muur die Sparta optrekt is moeilijk te verslaan."

Hoogte-en dieptepunten 2020

De heren aan tafel hebben ook een lijstje gemaakt. Wie was de beste aankoop van Feyenoord en Sparta? En wat was het absolute hoogtepunt voor beide eredivisionisten?

Feyenoord is met 48 punten uit 21 wedstrijden de best presterende ploeg van het jaar 2020. "De cijfers liegen niet", klinkt het. "Maar je wint er geen prijzen mee", voelt Van Eersel er aan toe. "Het zegt natuurlijk wel iets en het is in de afgelopen twintig jaar ook niet voorgekomen dat Feyenoord in een kalenderjaar de meeste punten haalde. Uiteindelijk gaat het, en dat zal Dick Advocaat ook vinden, om een tastbare prijs aan het einde van het seizoen."

Als het om Sparta gaat hebben de Rijnmond-mannen een collectief hoogtepunt: de 4-4 van Sven Mijnans tegen AZ. Het was volgens Van Os de start van de opmars van Sparta. Na een moeizame start in de eredivisie sluit Sparta het jaar af in het linkerrijtje.

Op maandag 28 december is er een compilatie van FC Rijnmond te zien. Daarin zien we alle hoogtepunten van de eerste seizoenshelft. Een dag later blikken we met Feyenoord-directeur Mark Koevermans terug op een bewogen jaar.

Op maandag 4 januari is er weer een reguliere FC Rijnmond, waarin we vooruitblikken op de stadsderby Sparta-Feyenoord.

