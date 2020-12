Voor ex-drugsgebruiker Ronald kwam de omslag toen hij vader werd: 'Ik wist niet hoe ik een voorbeeld moest zijn'

Op zijn dertiende begon Ronald de Bonte uit Nieuwe-Tonge met het gebruiken van drugs. Inmiddels is hij ruim halverwege de 40, en afgekickt. Toen hij een kind kreeg kwam de ommekeer. "Ik wilde een betere vader zijn dan ik zelf had."

Ronald vertelt zijn indrukwekkende verhaal in de talkshow Kerst met Rijnmond. Presentator Suzanne Mulder vraagt hem, of die ooit zo sterke verslaving nog steeds loert. "Hij is altijd aanwezig, maar ik ben er niet bewust mee bezig. Ik leef mijn leven vandaag de dag en doe de dingen die ik moet doen om scherp te blijven. Op die manier heb ik er totaal geen last van. Iedere dag blijven oefenen op een aantal basisbehoeften, een stukje zelfreflectie, omdenken. Dat is wel belangrijk."

'Gevoel dat ik mezelf kon zijn'

Het begon voor Ronald ooit onschuldig, met blowen op zijn dertiende. "Ik had het gevoel dat ik mezelf kon zijn. Ik was minder onzeker en kon eindelijk dingen doen die ik eerder niet durfde. En ik werd creatiever. Het begon vrij onschuldig, kan ik me herinneren."

Maar niet lang daarna kwamen ook speed en coke om de hoek kijken. Wanneer besefte Ronald zich dat hij verslaafd was? "Ik denk dat dat op het punt was dat ik het nodig had om de dag door te komen, maar ik nog steeds wel het idee had dat ik echt wel kon stoppen als ik wilde stoppen. Ik maakte het kleiner dan dat het eigenlijk was."

Accepteren dat je hulp nodig hebt

In Kerst met Rijnmond ziet Ronald een fragment van Patrick van der Jagt, alias Caveman010, bekend door het tv-programma Het Rotterdam Project, waarin Beau van Erven Dorens hem hielp om van zijn verslaving af te komen. "Je moet accepteren dat je hulp nodig hebt en dat aanvaarden. Ervan uitgaan dat de mensen die je hulp bieden het beter weten dan jij", vertelt Van der Jagt in het fragment. "Want jij hebt het ook geprobeerd, en dat is mislukt. Dat maakt je geen mislukkeling, maar het geeft gewoon aan dat je een probleem hebt."

Ronald herkent zich in de woorden van Van der Jagt. "Door het stukje verlies toe te geven kon ik eigenlijk pas stapje voor stapje gaan winnen. Als je bereidt bent om open en eerlijk naar jezelf te kijken kun je van daaruit in kleine stapjes gaan werken."

Vader

Een vriend zei ooit tegen Ronald dat hij naar een kliniek moest gaan. Twee jaar later was hij er pas aan toe. "De omslag? Ik werd vader en wist niet hoe. Ik besefte wel dat ik een voorbeeld was, maar niet hoe ik dat moest zijn. Ik had geen voorbeeld van mijn eigen vader. Ik was gewend dat het altijd om mij draaide, maar ik wist niet hoe ik iets aan een ander moest geven zonder er iets voor terug te verwachten. Ik wilde een betere vader zijn dan ik zelf had."

Uiteindelijk kickt Ronald af in een kliniek. Na terugkomst merkt hij dat het lastig is zijn nieuwe leven op te pakken. Hij begint de zelfhulpgroep 'van verslaafden, voor verslaafden', om lotgenoten te helpen en de hardnekkige zwijgcultuur op Goeree-Overflakkee te doorbreken. Elke week komt zijn groep samen in het jongerencentrum van Middelharnis.

Wat vindt Ronald in zijn zelfhulpgroep? "Een stukje erkenning, suggesties die je meekrijgt. Een stukje rust, ik ga er soms onrustig naartoe maar kom er dan rustiger vandaan. Het levert altijd wel iets op."

Tekst gaat verder onder de video:



Knap en aangrijpend, zijn reacties die Ronald vaak hoort als hij zijn eerlijke verhaal vertelt. Zo ook tijdens de uitzending van Kerst met Rijnmond. "Het is een compliment, maar ik probeer alleen maar door te geven wat ik heb bereikt. Zodat iemand anders niet dezelfde weg bewandelt als ik. Het doel is om een stukje erkenning door te geven."

Bekijk hieronder het hele gesprek met Ronald de Bonte in Kerst met Rijnmond:



De gehele talkshow Kerst met Rijnmond is op eerste kerstdag vanaf 17:00 uur te zien, met daarna ieder uur een herhaling. Naast een aantal inspirerende gesprekken met mensen voor wie 2020 heel speciaal was is er goede muziek en zie je leuke video's van onder anderen kippenheld Hamza.