Zorgen over Brexit-deal: 'Nu stelen de Engelsen met Boris Boef van ons terug'

Volgens Bart Janssen, directeur van het Rotterdamse havenbedrijf Deltalinqs, heeft de Rotterdamse haven zich wel goed voorbereid op de Brexit. "Maar het verandert niets voor de grenscontroles die na 1 januari gaan komen. Deze deal ging over visserij, handel, economie en het gelijke speelveld. Op 1 januari gaat er niet veel meer veranderen dan dat wij al lang verwacht hadden. Maar er is een deal. Dat is altijd positief."

Janssen plaatst wel een kanttekening. "Als je handel wilt plegen, moet je afspraken met elkaar maken. Dan is het geven en nemen. Dat was al zo binnen de Europese Unie. Dit zal ook zo zijn als Europa afspraken met het Verenigd Koninkrijk maakt." Volgens Janssen wil premier Boris Johnson van Groot-Brittannië zijn eigen bevolking laten blijken dat er een goede stap is gezet. "Alleen denken wij - en velen met ons - dat dit economisch helemaal niet zo goed is, dat het verkeerd kan uitpakken."

Boris Boef

Jaap Tanis, mede-eigenaar van de Goeree 38, Goeree 48 en bestuurslid van de visserijorganisatie Eendracht Maakt Kracht (EMK), is net als Janssen opgelucht dat er een overeenkomst is. "Je bent altijd beter met een 'deal' dan met een 'no deal'. We zijn blij dat we nog in de Britse wateren mogen vissen, dat is het enige lichtpunt. Maar de klap is wel groot." Tanis zegt dat het quotum voor vis met acht procent zal afnemen.

Er komt een overgangsperiode van 5,5 jaar, maar Tanis denkt dat er veel gepraat zal moeten gaan worden. Bovendien heeft de visserij het al zwaar. "De Engelsen hebben ons nu gebruikt. Nederland had veel quotum. Vroeger hebben de Engelsen alles verkocht aan de Hollanders, maar nu stelen zij terug op een linke manier door Boris Boef", knipoogt Tanis naar premier Boris Johnson.