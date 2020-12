Sander de Kramer bezorgt tassen vol boodschappen bij de dochter van mevrouw Mees: 'Die meid is zo lief geweest'

"Die meid is zo lief geweest en heeft zoveel voor me gedaan", vertelt mevrouw Mees, als Sander voor de deur staat. "Ze is ontzettend vlug en staat overal voor klaar, een nette meid is het. Ze is het enige eigenlijk voor me, mijn steun en toeverlaat. Zo'n boodschappentasje als verrassing vind ik zo leuk voor haar. Ik kan zelf niets terugdoen want ik kan niet naar buiten."

Een varkenshaasje, karbonadegehakt, cappuccino, zakjes met zachte vleesbrokjes voor het hondje met slechte tanden... het lijstje voor dochter Ginia liegt er niet om. Sander gaat meteen aan de slag.

Bekijk hieronder hoe Sander boodschappen doet voor Ginia, tegen Kramer Zuurkool aanloopt en allesbehalve Ajax schoonmaakmiddel in zijn karretje wil. De tekst gaat verder onder de video:

Eenmaal met een aantal volle boodschappentassen gearriveerd, weet Ginia Mees niet wat ze moet zeggen. "Allemachtig, wat een verrassing. Ik heb er geen woorden voor, ik vind het fantastisch. Mijn moeder heeft tot haar twintigste voor mij gezorgd, nu is het mijn beurt."

Deze actie is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Rotterdam Mooier Maken. Tot en met oudjaarsdag zal Sander op werkdagen mensen blij maken met een kar vol boodschappen. Ken jij of ben jij iemand die zo'n kar goed kan gebruiken, mail dan naar radio@rijnmond.nl of bel tijdens kantooruren 010-4364436.