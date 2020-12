Wethouder: Kledingbank Rotterdam blijft dicht

Kledingbank Rotterdam blijft dicht. Dat schrijft wethouder Michiel Graus van armoedebestrijding in een reactie op de brief van de Gebiedscommissie Delfshaven.

Die liet eerder weten woest te zijn op de sluiting van de kledingbank. De stichting verstrekt op afspraak tweedehandskleding aan wie dat nodig heeft, maar moet vanwege de lockdown dicht. Volgens de gemeente is de kledingbank een kledingwinkel en kleding valt niet onder de primaire levensbehoeften.

"Ik begrijp dat u zich zorgen maakt over de sluiting van de Stichting Kledingbank Rotterdam", schrijft Graus. "Sinds het begin van de coronacrisis en nu ook tijdens deze lockdown hebben we oog voor acute situaties (bijvoorbeeld op het gebied van voedsel, mondkapjes, of kleding) en laten we niemand in Rotterdam in de kou staan."

Volgens de gemeente worden mensen die dat nodig hebben, via de welzijnspartijen geholpen. Mensen die in een acute noodsituatie verkeren, kunnen op een andere manier worden geholpen. Bijvoorbeeld via een bezorgservice, zegt Graus. "Daarnaast beschikken wijkteams over maatwerkbudget dat ze kunnen inzetten om hun klanten te kunnen helpen. Ook is er nog het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam."

Mensen die in acute nood verkeren kunnen via deze wegen alsnog geholpen worden, meent Graus.