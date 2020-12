Rotterdammer krijgt hoogste schadevergoeding ooit

De rechter heeft een Rotterdams slachtoffer 350.000 euro smartengeld toegekend. Het is de hoogste schadevergoeding ooit in Nederland door een rechter bepaald.

De 35-jarige man was in juli van het vorig jaar mishandeld in zijn woning in de Stadsdriehoek in Rotterdam. De dader gaf hem klappen omdat hij dacht dat het slachtoffer kwaad over hem had gesproken. De man liep een hersenbloeding op, raakte aan één kant verlamd en werd blind aan één oog.

Rolstoel

Advocaat Frank Hamers: "Hij heeft ook hersenbeschadiging opgelopen waardoor hij zijn geheugen grotendeels kwijt is. Hij stapt bijvoorbeeld uit zijn rolstoel omdat hij vergeten is dat hij verlamd is."

Hamers zegt dat de gevolgen juist zo tragisch zijn, omdat zijn cliënt net hersteld was van langdurige, fysieke problemen en een opleiding had afgerond. De man heeft 24 uur per dag zorg nodig.

Tijdens eerdere strafrechtelijke en civiele zaken was 250.000 euro het hoogste schadebedrag geweest. Frank Hamers is blij dat de Rotterdamse rechter is meegegaan in het door hem geëiste, veel hogere bedrag.

"Als slachtofferadvocaten pleiten wij al langer voor forsere vergoedingen. In Nederland wordt veel minder uitgekeerd dan in de omringende landen. Deze uitspraak kan wel eens maatgevend worden."

De Rotterdamse verdachte moet niet alleen de schadevergoeding betalen, hij kreeg ook vier jaar cel opgelegd. De man had gezegd dat hij weliswaar een of twee klappen had gegeven, maar dat het letsel door een val moest zijn veroorzaakt. Hij en het slachtoffer kenden elkaar via dezelfde vriendengroep.