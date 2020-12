Wijkagent en veiligheidsexpert: 'We gaan coronamaatregelen en vuurwerkverbod hard handhaven'

"Ik wenste dat ik vorig jaar de nieuwjaarsnacht mocht coƶrdineren, want toen was het er een zoals elk andere nieuwjaarsnacht." Dat zegt Hans Hoekman, wijkagent in Rotterdam Delfshaven en veiligheidsexpert.

Daarmee probeert hij duidelijk te maken dat aankomende nieuwjaarsnacht onvoorspelbaar is en niemand bij de politie weet wat ze kunnen verwachten. "Alles is nu anders. We gaan wel veel mensen inzetten, omdat de politie verantwoordelijk is voor de handhaving van de coronamaatregelen."

Vuurwerk

Hoekman maakt zich vooral druk om het vuurwerk. "Ik kan me voorstellen dat mensen die normaal altijd vuurwerk afsteken, dat dit jaar weer gaan doen. Maar we gaan streng handhaven."

Door het verbod is al het vuurwerk illegaal en de politie zal dat verbod ook handhaven, maar mensen die zwaar vuurwerk zoals cobra's en lawinepijlen afsteken, kunnen strenger worden aangepakt door de politie. "Ik zag laatst een filmpje van een onderzoeksinstituut waarin een lawinepijl op een auto terechtkomt. Dan is het de vraag of iemand die in de auto zit, er levend uitkomt."

Waar de politie niet altijd tegen kan optreden? Dat wat zich achter de voordeur afspeelt. "Mensen houden feestjes die niet toegestaan zijn", zegt Hoekman. Of er meteen een boete volgt als de politie daar lucht van krijgt? "Dat hangt van de situatie af. Het kan zijn dat we in sommige gevallen meteen een boete geven en in andere gevallen eerst een waarschuwing."

Als er een boete volgt, moet iedereen die op een feest aanwezig is 95 euro betalen. "Voor de organisator is het bedrag veel hoger en kan het oplopen tot duizenden euro's."

Hoekman drukt mensen toch op het hart om zich aan de maatregelen te houden. "We moeten met z'n allen heel het nieuwe jaar ingaan. Dus probeer je even in te houden wat vuurwerk betreft. Houd het feestje in kleine gezelschap, en ik roep ook ouders op om met kinderen in gesprek te gaan. Alleen dan weet je wat zij van plan zijn en kun je ze van gedachten laten veranderen."