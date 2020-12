Burgemeester Schiedam oogst kritiek met pleidooi voor verplichte coronavaccinatie

De Schiedamse burgemeester Cor Lamers oogst kritiek met zijn pleidooi om inenten tegen corona te verplichten. De fractie van DENK in de Schiedamse gemeenteraad eist opheldering van hem.

De burgemeester van Schiedam zei op de lokale zender Schie TV dat vaccineren tegen corona verplicht moet worden. "Soms moet je als overheid zeggen: nu is het verplicht te vaccineren. Ik vind het jammer dat het kabinet die stap niet zet."

Artikel 11 Grondwet

Om zijn pleidooi kracht bij te zetten, voegde Lamers eraan toe dat er 'een heleboel verplichte vaccinaties' zijn. "Als kind kreeg je ook al een heel pakket. Kan je niet weigeren, is gewoon verplicht. Polio is ook verplicht", aldus Lamers.

De realiteit in Nederland is echter dat geen enkele vaccinatie verplicht is. Dat vloeit voort uit artikel 11 van de Grondwet. Daarin staat dat iedereen het recht heeft op 'onaantastbaarheid van zijn lichaam'.

Op grond van dit grondwetsartikel benadrukte minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid begin september tijdens de behandeling van de tijdelijke Coronawet dat niemand verplicht zal worden zich te laten vaccineren.

Bezorgde Schiedammers

Schie TV meldt dat de fractie van DENK in de Schiedamse gemeenteraad 'veel signalen' heeft ontvangen van 'bezorgde Schiedammers' over verplichte vaccinatie. DENK eist opheldering van Lamers over diens uitspraken.