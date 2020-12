Steekpartij in Zwijndrecht en Hugo de Jonge over lockdown: het wek- en weerbericht van eerste kerstdag

Eerst het weer. Vandaag, eerste kerstdag, valt er nog een aantal buien, maar tussendoor breekt ook de zon regelmatig door. De temperatuur loopt op naar 6 graden en er staat een matige noordwestenwind.

Vanavond en vannacht zijn de buien verdwenen en is het droog. Eerst zijn er nog opklaringen, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking verder toe. Het is 4 graden vlak aan zee tot 1 graad in het oosten van de regio. Er waait een zwakke tot hooguit matige zuidwestenwind.

Wat je donderdagavond misschien gemist hebt

- In Zwijndrecht is laat op kerstavond een steekpartij geweest. Hierbij is een man van 18 jaar gewond geraakt. Een andere 18-jarige Zwijndrechter is aangehouden als verdachte.

- In de Rotterdamse wijk Nesselande is donderdagavond laat een dode man gevonden. Dat meldt de politie. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

- Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gaat ervan uit dat ook na 19 januari coronamaatregelen van kracht blijven. "Als je kijkt naar de besmettingscijfers op dit moment, dan zijn die hartstikke hoog. We zien de opnames in de ziekenhuizen stijgen", zegt de Rotterdamse minister.

Wat je vandaag kunt verwachten

- Onze rechtbankverslaggever Paul Verspeek heeft tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal bezocht en heeft gekeken hoe kerst daar beleefd wordt. Zijn uitgebreide reportage verschijnt vanmorgen op deze site.