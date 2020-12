Dolgedraaide man schopt naar politie: twee agenten lichtgewond

Een agressieve man heeft vrijdagochtend in Rotterdam-Zuid twee agenten licht verwond door hen te trappen. De politie kwam naar de Slaghekstraat voor een ruzie in een huis en daar viel geen enkel gesprek te voeren met de 36-jarige man uit Capelle aan den IJssel.

De Capellenaar viel de agenten vrijwel meteen aan. Zijn trappen raakten een van de agenten op het been. De andere agent liep een gekneusde vinger op. De agressieve man kon volgens de politie alleen tot bedaren worden gebracht door pepperspray te gebruiken. Hij bleek dronken.

De 36-jarige man kwam zelf ook niet ongeschonden uit de ruzie met zijn vriendin. Hij had een hoofdwond. De Capellenaar zit voorlopig vast en wordt verhoord. De vrouw is niet opgepakt, maar is wel als verdachte aangemerkt vanwege de hoofdwond van haar vriend.